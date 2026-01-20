Gobernador del Biobío denuncia "planificación deliberada" tras incendios y critica a "desubicados que van a sacar fotos"

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, sostuvo que los megaincendios que afectan a la región no son hechos aislados, sino que detrás de los focos más destructivos existiría una planificación deliberada por parte de grupos con conocimientos técnicos avanzados.

En conversación con radio Cooperativa, comparó la situación con tragedias anteriores en Valparaíso y Coronel, donde participaron exbomberos y exbrigadistas en el inicio de los siniestros: “Creo que son personas enfermas, quizás un grupo de personas enfermas, pirómanos (...) Hay gente enferma que tiene el conocimiento y, como tiene el conocimiento, lo planea bastante bien para generar el impacto que hemos visto en estos días”.

La autoridad valoró como “una señal muy buena” la detención en Penco de un hombre de 50 años sorprendido por un carabinero en retiro iniciando fuego en matorrales del sector Villa Margarita.

Agregó que la fiscal regional informó en el Cogrid que todos los orígenes de los incendios están siendo investigados y que existe presión desde la Fiscalía Nacional. Giacaman expresó su confianza en el proceso judicial: “Confío en la justicia y sé que a veces puede tardar, pero lo importante es que se investigue bien para poder tener buenos resultados”.

CRÍTICA AL “TURISMO DE EMERGENCIA”

La presencia de civiles en zonas críticas generó fricciones con brigadistas y Bomberos. Giacaman cuestionó duramente a quienes se acercan por curiosidad: “Había un sector en Lirquén absolutamente colapsado de vehículos; una mayoría iba a ayudar, pero había otros desubicados que van solo a sacar fotos”, lamentó.

La autoridad llamó a canalizar la ayuda únicamente a través de los centros oficiales en Concepción, Penco y Tomé, evitando desplazamientos hacia los sitios del siniestro.

RECONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN POLÍTICA

Aunque el combate al fuego continúa en sectores como Chaimávida y Florida, Giacaman reveló que ya inició gestiones con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, para diseñar un plan de reconstrucción con soluciones definitivas, como viviendas industrializadas y paneles modulares.

“Nosotros ya comenzamos la conversación con el Presidente electo y con su equipo; estuvimos con Martín Arrau (futuro ministro de Obras Públicas) y con Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo)”, confirmó.

El gobernador explicó que el objetivo es replicar modelos de gestión rápida que integren al sector privado: “No queremos ser Valparaíso ni Viña del Mar, pero sí nos gustaría mirar, por ejemplo, lo que se hizo en Castro y también lo que se hizo en Santa Olga en su momento, que fueron iniciativas que consideraron al mundo público y al mundo privado y en menos de un año en Castro y en menos de dos en Santa Olga se dio respuestas a las familias”.

Para financiar esta estrategia, Giacaman ya se reunió con gremios empresariales y adelantó una solicitud masiva de recursos: “El momento y la disposición de recursos de las empresas debe ser para la reconstrucción”.

Finalmente, sobre una eventual visita de Kast a la zona, señaló que el Mandatario electo busca mantener la coordinación, pero “lo que no quiere es generar complicaciones con el Gobierno que está enfrentando la emergencia”.

