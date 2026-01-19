Gobernador del Biobío busca apoyos de Boric y Kast para que no se repita una reconstrucción como la de Viña del Mar y Quilpué

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman (UDI), entregó este lunes un panorama de los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío. Hasta ahora se contabilizan 25 mil hectáreas quemadas, 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados.

En conversación con T13 Radio, la autoridad señaló que algunos brotes en Penco fueron controlados y que la noche del domingo estuvo “considerablemente más tranquila que lo que fue antes ayer”. Sin embargo, expresó preocupación por los daños en Lirquén: “El gran temor que todos compartimos, es cuántas personas fallecidas habrá en los lugares que fueron quemados”.

CONTACTOS CON BORIC Y KAST

Respecto al Presidente Gabriel Boric, Giacaman destacó: “Lo noté muy bien dispuesto, además con muy buena voluntad, se juntó con los alcaldes, conversó también con el presidente electo para coordinar un traspaso posterior de la emergencia a la reconstrucción que le va a tocar al próximo gobierno (...) Yo le agradezco que esté tan presente y activo por nuestra región, y que haya además dejado una ministra de enlace, es positivo de todas maneras”.

Sobre José Antonio Kast, relató que conversaron telefónicamente el domingo. Aunque lo invitó a la zona afectada, el mandatario electo declinó: “Nos dice que no quería estorbar el proceso de emergencia que está abordando el presidente, que no quería marcar un punto político”.

El gobernador enfatizó: “Lo que sabemos es que no queremos ser un nuevo Valparaíso, un nuevo Viña del Mar. Nosotros no queremos que la gente que perdió su casa tenga que esperar cuatro o cinco años para recibir una casa de nuevo. Entonces, en ese sentido, yo lo que le pedí a los dos, al presidente Boric, como al presidente electo José Antonio Kast es que no queremos eso”.

PROPUESTAS Y GESTIONES

Giacaman también reveló contactos con senadores para que, en el marco de la discusión del reajuste al sector público, se planteen las necesidades del Biobío: “¿Por qué no plantearse tener una ley, como un fast track, para acceder a recursos para las viviendas?”.

SOSPECHAS DE INTENCIONALIDAD

Finalmente, el gobernador aseguró que, a su juicio, los incendios no son fortuitos: “Yo no tengo ninguna duda. No soy experto, tampoco soy fiscal (...) Si tú miras la evolución del fuego el día sábado, los múltiples focos, la dirección del viento, es evidente que la persona, o las personas, o la organización, desconozco quién está detrás, no lo sé, es evidente que hay una intencionalidad. Los múltiples focos conectan por la dirección del viento para que esto se transforme en un gran foco”.

