Gobernador de Arica llama a Presidente Boric a reforzar la frontera

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN) comentó anuncio del presidente interino de Perú, José Jerí, de militarizar la frontera con Chile y llamó al mandatario chileno, Gabriel Boric a hacer lo mismo.

“Lo que está pasando en Perú no es algo desconocido. Nosotros hemos visto la destrucción (…) El Presidente de Perú lo que está tratando de hacer es, claro, resguardar su frontera y es algo que nosotros también debemos hacer”, aseguró Paco en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que “por esa razón yo le pido también al Presidente de la República, Gabriel Boric, que venga aquí a la región. Hay que tomar decisiones en terreno, hay que ver todas las falencias, todos los puntos ciegos, porque lo que no puede pasar es que a Chile le pase lo mismo o lleguemos al mismo nivel de lo que hoy día está viviendo el Perú”.

El gobernador llamó a desincentivar la migración ilegal, pues “Chile no puede seguir siendo un país donde ingresar ilegalmente genere más beneficios que responsabilidades”.

Paco apuntó que si bien en la zona hay contingente militar “pero no tienen facultades y aquí no solamente es necesario darle más facultades, que es muy importante, pero también es necesario poder gestionar y articular con las distintas policías, con la PDI, con Carabineros, con Aduana, con Migraciones, con Servicios Impuestos Internos, falta un articulador en materia fronteriza que pueda coordinar y pueda sacar lo mejor de sí para poder cubrir nuestra frontera”.

