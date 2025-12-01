Gobernador de Arica asegura que Perú devolvió a migrantes irregulares que intentaron salir de Chile

El endurecimiento de las políticas de protección en Perú, acompañado de un despliegue militar en la frontera, derivó en un nuevo episodio de tensión.

Cientos de migrantes que intentaron ingresar al país vecino, fueron devueltos por la Policía Nacional del Perú en el paso Chacalluta.

Un video difundido en la cuenta X del gobernador Diego Paco, muestra a los migrantes con equipaje regresando al lado chileno. La máxima autoridad de Arica y Parinacota criticó la falta de control: “Algunas autoridades se atreven a decir que ‘está todo normal’ en Chacalluta. Este video lo desmiente”.

El gobernador añadió en la red social que “la Policía peruana acaba de devolver a los migrantes ilegales” y denunció un “descontrol absoluto”. Como consecuencia, envió un mensaje directo al Presidente Gabriel Boric: “Lo seguimos esperando en nuestra región. Necesitamos orden ahora”.

Horas antes, el Canal N de Perú, mostraba imágenes de los migrantes que reclamaban con fuerza que se les permitiera ingresar para continuar su viaje hacia sus países de origen. “Según testigos, la irrupción ocurrió cuando los policías encargados del control fronterizo habrían abandonado temporalmente el puesto, situación que aprovecharon los migrantes para cruzar en grupo hacia Perú”, detalló el medio.

