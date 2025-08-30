Gobernador de Arica anuncia la recaptura del reo que se había fugado

La fuga de un reo desde el Hospital Regional de Arica, ocurrida el viernes, movilizó a las fuerzas policiales en un amplio operativo que culminó con su recaptura. El sujeto, que contaba con un extenso prontuario policial, habría sustraído el arma de un gendarme antes de escapar del recinto asistencial.

La situación generó alarma en la ciudad y activó protocolos de búsqueda por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes desplegaron recursos en distintos puntos de la comuna, incluyendo accesos fronterizos y zonas urbanas.

Según 24 Horas de TVN, el gobernador regional confirmó este sábado la detención del individuo, quien fue localizado y reducido por personal policial. La autoridad destacó la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en el operativo, que permitió dar con el paradero del sujeto en menos de 24 horas.

La fuga, que se habría producido durante una atención médica, puso en entredicho los protocolos de seguridad en traslados penitenciarios. Desde Gendarmería se informó que se inició una revisión interna para determinar cómo se produjo el robo del arma y la posterior evasión.

El individuo, identificado como Luis Loayza Rosel (27), alias "El Quito", se encontraba cumpliendo condena y habría aprovechado un descuido en la custodia para huir desde el Hospital Regional, doctor Juan Noé Crevani . Posee un amplio prontuario policial con 18 causas por diferentes delitos, la última por robo con violencia.

El Ministerio Público ya abrió una investigación para establecer responsabilidades y eventuales fallas en el procedimiento. Mientras tanto, el reo fue trasladado nuevamente a un recinto de alta seguridad.

