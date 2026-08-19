Gobernador de Antofagasta reporta que cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla resultaron con daños por las intensas lluvias

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, informó que cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla resultaron afectadas por las intensas lluvias y que todos los accesos a la comuna permanecen cortados.

La autoridad destacó el funcionamiento de las piscinas aluvionales, que permitieron mitigar el impacto del frente de mal tiempo.

En diálogo con radio Universo, contó que todos los accesos a Tocopilla están cortados, “pero maquinaria de vialidad está yendo al camino para poder despejar. Esperamos que en el margen de unas tres horas poder despejar por lo menos una ruta para poder llegar con implementos y hacer la limpieza".

"Las piscinas aluvionales contuvieron el daño en un sector específico y eso ha ayudado harto a mitigar, sin embargo, hay muchas viviendas afectadas, cerca del 60%", agregó la autoridad, quien también informó que “se registran 1.086 personas albergadas en toda la región”, donde casi la mitad pertenecen a Tocopilla.

Ricardo Díaz explicó que en la ciudad “tiene una planicie costera muy corta y hay varias quebradas en su geografía y el cerro está prácticamente al lado de las viviendas", lo que explicaría la intensidad de los aluviones.

"En eventos aluvionales anteriores, se activaban muchas quebradas y eran muchas las poblaciones afectadas. Lo que hacen estas piscinas es que van encauzando el agua y después se construyeron unas aceras elevadas donde lo que se pretende es canalizar toda esa cantidad de agua y que vaya directo hacia el sector de la playa", explicó.

Destacó que "funcionaron las piscinas, porque si no hubiesen estado, hubiésemos tenido gran parte de la población de Tocopilla en estos momentos anegada y con barro en sus casas".

En la entrevista se le consultó al gobernador por la efectividad de las alertas SAE a lo que justificó que, “los militares cuando llegan a la quebrada arriba, esta ya estaba activa, por lo que nos mandan el mensaje de que hay que evacuar rápido. La gente dice que la alarma llegó muy al límite, al tope, es porque cuando llegaron los militares ya estaba activada".

Igualmente defendió “que mucha gente logró evacuar y aunque igual hay personas que insisten en tratar de quedarse, por eso hicimos esta petición de estado de excepción, que hubiera resguardo a las casas".

(Imagen: @tlantofagasta)

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