Gendarmería se querella por agresión a funcionarios en penal de Vallenar

Gendarmería de Chile anunció que interpondrá una querella criminal contra tres internos del Centro de Detención Preventiva de Vallenar, luego de que estos agredieran y tomaran como rehenes a funcionarios durante una inspección de rutina realizada en el módulo 2 del recinto penitenciario, en la Región de Atacama.

Según informó la institución mediante un comunicado oficial, el incidente obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad, lo que permitió el rápido arribo de personal de apoyo para controlar la situación al interior del penal.

Desde Gendarmería señalaron que el procedimiento “se resolvió de manera rápida y efectiva”, evitando consecuencias mayores y restableciendo el orden dentro del establecimiento penitenciario.

Asimismo, se confirmó que la denuncia fue puesta en conocimiento del Ministerio Público y que se adoptaron medidas administrativas inmediatas, entre ellas el traslado de los internos involucrados a otros recintos penales, como parte de las acciones preventivas y disciplinarias.

En cuanto a los funcionarios afectados, dos gendarmes resultaron con lesiones, las que fueron constatadas en el Hospital Provincial de Huasco. De acuerdo con Gendarmería, ambos se encuentran en buen estado de salud, mientras continúan las diligencias judiciales por este grave hecho.

