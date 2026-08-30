Gendarmería frustra intento de fuga de tres internos en cárcel de La Serena

Un corte en una de las mallas de seguridad encendió las alertas al interior del Complejo Penitenciario de La Serena y permitió detectar un eventual plan de fuga que involucraba a tres personas privadas de libertad.

El hallazgo se produjo durante labores de inteligencia penitenciaria desarrolladas por funcionarios de Gendarmería en el recinto ubicado en la Región de Coquimbo.

De acuerdo con lo informado por la institución, la intervención se concentró en uno de los módulos destinados a internos catalogados como de alto compromiso delictual, donde el personal advirtió que una de las barreras de seguridad había sido cortada.

Los antecedentes recopilados permitieron advertir una eventual planificación destinada a concretar la salida de tres imputados desde el establecimiento.

A partir de esta situación, funcionarios desplegaron un procedimiento de registro y allanamiento en las dependencias involucradas, donde encontraron e incautaron elementos cuya tenencia se encuentra prohibida por la administración penitenciaria.

Durante el operativo también fueron individualizados los tres internos vinculados al presunto intento de fuga. Como medida de seguridad, fueron trasladados posteriormente al módulo de máxima seguridad del complejo.

A través de un comunicado, la institución valoró el procedimiento desarrollado por sus funcionarios y su impacto en la prevención de este tipo de situaciones. “Gendarmería de Chile, destaca el profesionalismo y coordinación demostrada por el personal, además del compromiso con los objetivos institucionales que se evidencian en este tipo de acciones, que refuerzan la seguridad pública y dan tranquilidad a la ciudadanía”, cerró.

PURANOTICIA