Gendarmería abre sumario por fuga de reo desde hospital de Arica

Gendarmería de Chile anunció la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en que un reo logró fugarse del Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani de Arica, la mañana de este sábado.

El interno, identificado como L.E.D.L.R., permanecía en el área de Cirugía desde el 28 de agosto tras sufrir heridas cortopunzantes y cumplía condena en la cárcel de Acha por robo con intimidación. Según la institución penitenciaria, “al momento de evadir el control de Gendarmería, el condenado sustrajo el armamento fiscal de uno de los funcionarios, el que fue recuperado al momento de su captura”.

La huida se produjo pasadas las 9:00 horas, luego de que el hombre redujera a su custodio y escapara con una mochila y un arma de fuego. No obstante, Carabineros concretó su detención en menos de dos horas, recuperando el armamento sustraído.

El hecho provocó inmediatas reacciones políticas. El diputado Andrés Longton llamó al Ejecutivo a poner urgencia a un proyecto de ley que busca sancionar el quebrantamiento de condena: “La fuga de un delincuente en un hospital de Arica nos deja en evidencia la debilidad de nuestro sistema, pero lo que es aún más grave es que este delincuente no va a tener una pena adicional por haberse fugado”.

En tanto, el senador José Durana planteó la necesidad de reforzar los protocolos: “habrá que hacer las investigaciones pertinentes para saber cómo este delincuente accede a un arma de fuego y burla la vigilancia de Gendarmería”. Al mismo tiempo, destacó la labor policial al señalar que “quiero felicitar a Carabineros de Chile. En tiempo record lo apresó”.

Con la investigación interna en curso, la autoridad regional de Gendarmería busca establecer responsabilidades y determinar qué fallas permitieron la evasión en un recinto hospitalario.

PURANOTICIA