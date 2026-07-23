Gendarmería abre sumario por autorizar ceremonia mapuche en Hospital de Valdivia a imputado por homicidio de carabineros

Gendarmería de Chile anunció la apertura de un sumario administrativo contra las jefaturas que autorizaron la realización de un nguillatún durante la visita al imputado Carlos Cancino Tapia, alias "El Rana", el pasado 17 de julio en el Hospital Base de Valdivia. El sujeto permanece detenido por su presunta participación en los homicidios de los carabineros Eugenio Nain y Marcos Cosme.

La situación fue denunciada por el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, quien aseguró que la autorización fue otorgada por el director regional subrogante de Gendarmería de Los Ríos, Luis Povea Pavez. De acuerdo con la denuncia, el permiso permitió la realización de la ceremonia mapuche entre las 10:00 y las 11:00 horas, con la participación de al menos cuatro personas autorizadas.

Tras conocerse estos antecedentes, la Dirección Nacional de Gendarmería instruyó un sumario administrativo, "mediante el cual se adoptarán las sanciones que correspondan a las jefaturas que resulten responsables".

Según explicó la institución, la medida responde a una serie de incumplimientos a los protocolos institucionales, entre ellos transgredir los criterios de seguridad en la custodia de un interno de alta connotación pública, no informar oportunamente sobre la actividad al alto mando institucional ni al director nacional de Gendarmería, "quienes no compartían esta decisión", y no remitir a tiempo estos antecedentes al Juzgado de Garantía correspondiente.

"Este tipo de negligencias son inexcusables para Gendarmería de Chile. En consecuencia, las medidas adoptadas buscan garantizar el estricto apego de nuestro personal a los protocolos vigentes, fortalecer los estándares de seguridad institucional y reafirmar nuestro compromiso permanente con la seguridad pública", concluyó un comunicado oficial.

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