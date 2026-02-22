Gendarme queda detenido por infringir Ley 20.000 en Calama

Un funcionario de Gendarmería de Chile fue detenido tras ser sorprendido portando drogas al interior del Centro de Detención Preventiva de Calama, en la Región de Antofagasta.

El hecho ocurrió durante la jornada del sábado, cuando se aplicaban protocolos internos de seguridad destinados a evitar el ingreso de elementos y sustancias prohibidas a los recintos penitenciarios.

En ese contexto, personal de la institución detectó que un funcionario portaba sustancias ilícitas, situación que activó de inmediato los procedimientos establecidos por la administración penitenciaria.

A través de un comunicado, Gendarmería informó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que instruyó las primeras diligencias investigativas.

Estas labores quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, entidad que concretó la detención del funcionario durante la tarde del sábado.

Según precisó la institución, el gendarme pasará a control de detención durante la jornada de este domingo, imputado por infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas.

Desde Gendarmería recalcaron que mantienen una postura firme y decidida frente a cualquier conducta irregular, asegurando que estos hechos serán denunciados y sancionados con el máximo rigor.

Finalmente, la institución subrayó que refuerza su compromiso con la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, garantizando que sus funcionarios actúen conforme a la ley y los principios éticos que rigen su labor, particularmente en recintos como el de Calama.

