Gabriel Boric y José Antonio Kast articulan coordinación por incendios y anticipan desafíos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío

El Presidente de la República, Gabriel Boric, y el Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvieron una reunión de trabajo en el Palacio de La Moneda, instancia donde abordaron información y el trabajo que se está desarrollando para combatir los incendios forestales que se están desarrollando en las regiones de Ñuble y Biobío.

Dejando completamente de lado cualquier tipo de polémica y apostando por la unión del país, Boric y Kast entregaron su visión respecto de lo que significa la tragedia en la zona centro-sur, pero también en las acciones que se van a desarrollar para volver a sacar adelante a aquellas personas que lo perdieron todo por el paso del fuego.

En ese sentido, el Presidente Boric comentó que, hasta el momento, se reportan 325 casas destruidas por los incendios, pero aseguró que esta cifra lamentablemente aumentará y que "lo más probable es que tengamos más de mil".

Siguiendo en materia de cifras, se advirtió que continúa la alerta por altas temperaturas desde la región de Valparaíso hasta la región de La Araucanía y que se reportaban 25 incendios en combate, de los cuales 11 de ellos son de gran magnitud. Más de 25.000 hectáreas han sido afectadas en Biobío y 5.900 hectáreas en Ñuble.

"Controlar incendios de esta magnitud y con condiciones de tiempo que son desfavorables producto del alto calor, del viento, de la falta de humedad, es un trabajo tremendamente difícil, pero quiero que sepan que estamos con todos los recursos disponibles, desplegados para poder sofocar el fuego y, al mismo tiempo, atender las otras zonas donde eventualmente podrían haber incendio", complementó.

En este momento hay 43 aeronaves del Estado combatiendo los incendios y más 34 de la Corma, que están en coordinación –bajo un mando único– combatiendo los incendios, incluidos los aviones tanqueros, los cisterna, helicópteros de Conaf, Senapred y del Estado Mayor Conjunto. También hay maquinaria pesada, con camiones, con brigadas de Conaf y personal de empresas privadas, Bomberos, equipos técnicos y otros.

Luego tomó la palabra el Presidente electo, José Antonio Kast, quien sostuvo que "la emergencia le toca enfrentarla al Gobierno actual y es complejo. Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos, por lo tanto no correspondía nada más que ponernos a disposición en lo que corresponda de nosotros para colaborar en la posición que nosotros tenemos, en lo que ustedes tienen que enfrentar".

También destacó que la entrega de información es clave para el proceso de reconstrucción que tendrá que liderar su Gobierno. "Es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros. Han sido oportunas las solicitudes que le hemos hecho y la respuesta que hemos tenido, por ejemplo, de la fotografías aéreas satelitales, de la Fuerza Aérea, que usted nos empieza ya a compartir".

De igual manera, José Antonio Kast señaló que "a diferencia de lo que ha ocurrido en Valparaíso, aquí hay zonas más establecidas y también hay sectores rurales que tienen una manera distinta a enfrentarse a lo que puede haber sido la tragedia de Viña del Mar o la que ocurrió en su momento en Valparaíso".

Importante es hacer presente que diferentes países ya han manifestado su voluntad de colaborar con Chile, lo que se está coordinando a través de Cancillería. Algunos países que se han pronunciado son México, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Uruguay, cuyas ayudas serán detalladas en las próximas horas.

