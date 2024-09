Fundación Sinergia Humanitaria: La loable y desconocida acción solidaria que trae a Chile ayudas gestionadas en Europa

En el marco del Día Internacional de la Beneficencia, instaurado por las Naciones Unidas el año 2012, Puranoticia.cl pudo conocer detalles respecto de una noble labor que lleva a cabo la Fundación Sinergia Humanitaria, liderada por el ex embajador José Luis Balmaceda, quien hoy justamente se encuentra en Suiza realizando gestiones para traer diferentes tipos de ayuda a adultos mayores y personas con discapacidad.

Fue hace 24 años cuando el entonces Embajador de Chile en Noruega comenzó una silenciosa labor de ayuda humanitaria a nuestro país, la que luego continuó el año 2014 con la creación de la mencionada fundación. Desde esta plataforma, se ha convertido no sólo en su presidente, sino que también en su "brazo internacional", pues aprovechando su red de contactos ha gestionado ayudas en implementos e insumos médicos, los cuales luego son destinados a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Respecto a cómo funcionan, explicó desde Suiza en un contacto con Puranoticia.cl que "lo que hacemos es identificar a las entidades o instituciones chilenas que trabajan con adultos mayores o personas con discapacidad y que viven en la vulnerabilidad. Tratamos de colaborar con personas que viven en zonas geográficamente aisladas. Así hemos focalizado nuestro trabajo en Chiloé, la Patagonia y La Araucanía".

Acerca del proceso de selección de las instituciones u organismos receptores de la ayuda, es la vicepresidenta de la Fundación Sinergia Humanitaria, Ana Eugenia García, la responsable de identificar a quienes cumplen con las características esenciales: en primer lugar, que la ayuda cubra efectivamente las necesidades de adultos mayores y personas con discapacidad; y que los municipios entreguen el apoyo para llevarles un mayor bienestar y dignidad a los receptores de la ayuda.

"Con esta información recopilada, yo hago las gestiones en Europa, donde tengo una red de contactos de hace 24 años. Nuestra labor ha sido bastante exitosa, en el sentido de poder contar con muchas instituciones y personas particulares que permanentemente están colaborando con esta iniciativa", explicó Balmaceda.

No obstante a que principalmente se piensa en instituciones de zonas aisladas, también han cumplido una gran labor con algunas de las miles de personas damnificadas por el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. "Hemos estado presentes en lo que fue el lamentable incendio que afectó a la Quinta Región hace poco tiempo atrás. Nosotros, a solicitud de la Fundación Desafío Levantemos Chile –con quienes hemos suscrito un acuerdo de colaboración– conseguimos cerca de 200 camas clínicas para poder responder a las urgentes necesidades que tuvieron en ese momento los servicios sanitarios de la región".

Pero ésta no ha sido la única ayuda gestionada en el extranjero para personas o instituciones de la región de Valparaíso, ya que hace algún tiempo se consiguieron importantes elementos para Bomberos de Viña del Mar, tal como lo explicó el ex embajador Balmaceda: "Sólo a título de ejemplo, el carro de Bomberos que tenía mayor capacidad de agua está en la Segunda Compañía de Viña del Mar y ese carro lo conseguimos nosotros como donación aquí en Suiza. Pero también nosotros hemos colaborado con Olmué, con otro carro bomba", explicó el ex diplomático.

Acerca de cómo se financian estas ayudas, el presidente de la Fundación Sinergia Humanitaria explicó que todo lo que se obtiene es a título gratuito, mientras que los receptores de la ayuda son los que financian el traslado de éstas a Chile. "Normalmente, la cobertura del traslado la hacen los municipios, a veces de la mano del sector privado y a veces sólo el sector privado, pero lo cierto es que durante los años que llevo en esta labor humanitaria, ha habido siempre un tremendo interés de todos los sectores involucrados en estos temas, por la sencilla razón que lo que nosotros proveemos es de una calidad altísima", afirmó José Luis Balmaceda.

Por ejemplo, todas las camas clínicas son eléctricas, con dos motores, hechas en Alemania o en Suiza, y están en óptimas condiciones, tal como lo han constatado los ELEAM, la Fundación Las Rozas y los Pequeños Cotolengos que las han recibido

Acerca de la labor que está cumpliendo hoy en Suiza, comunicó que logró conseguir un vehículo para el transporte de personas con discapacidad física y cognitiva, con capacidad para cuatro sillas de ruedas, el cual estará siendo despachado durante la próxima semana a la comuna de Angol, en la región de La Araucanía.

Finalmente, los próximos pasos será preparar un nuevo contenedor rumbo a Chile, que tendrá como base 17 camas clínicas eléctricas, donde van a incorporar todo lo que implica montar un establecimiento digno para quienes lo ocupan, entiéndase camas, veladores, ropa de cama, refrigeradores, sillas de ruedas y andadores. A ello se suma la posibilidad de recibir dos consultas dentales para cubrir las necesidades de un hogar ubicado en la comuna de Molina, en la región del Maule.

PURANOTICIA