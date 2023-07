Fundación ligada al Frente Amplio recibió subvención por $75 millones para proyecto en Juan Fernández: core Nataly Campusano fue su directora

La Fundación Territorios Colectivos, cuya "directora de incidencia" hasta diciembre de 2022 fue la consejera regional de Valparaíso, Nataly Campusano Díaz (de Convergencia Social), es una de las cinco entidades que han recibido fondos públicos desde el año 2017 a la fecha, según consigna Ciper Chile en un reportaje que da cuenta de los millonarios recursos que han obtenido al menos cinco fundaciones donde los principales cargos han sido o son ocupados por militantes de partidos del Frente Amplio.

En medio de la polémica surgida en la región de Antofagasta por los convenios por montos superiores a los 426 millones de pesos suscritos entre la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade (RD), ex pareja de la diputada por esa zona, Catalina Pérez (RD); y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuyo titular, Carlos Contreras (RD), renunció el pasado 19 de junio al cargo; la mirada se ha centrado en la entrega de recursos públicos a fundaciones y entidades sin fines de lucro.

Es bajo este contexto que Puranoticia.cl pudo detectar que en la región de Valparaíso aparece el nombre de la Fundación ProCultura como otra de las entidades que ha recibido recursos públicos para dos proyectos: uno de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, con sede en Valparaíso, por casi $40 millones ($39.977.340), entregado en diciembre de 2022; y otro de la Municipalidad de La Calera, por $5 millones ($5.000.000), de marzo de 2023. Estos dos organismos estatales le han entregado casi $45 millones ($44.977.340) a la fundación que dirige el médico psiquiatra Alberto Larraín, que además es cercano al presidente Gabriel Boric y al core Sebastián Balbontín (RD).

La crisis en el Frente Amplio se expandió luego que se conociera que la Seremi de Vivienda de la región del Maule entregó $109 millones a la Fundación Urbanismo, en la que por siete años trabajó Rodrigo Hernández, jefe de la bajada regional del Minvu en esa zona y militante de Revolución Democrática. A raíz de esta situación, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ordenó el inicio de un sumario para que investigue lo ocurrido en esta repartición y dilucide la eventual responsabilidad del Seremi.

SUBVENCIÓN A TERRITORIOS COLECTIVOS

De acuerdo al Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, el 15 de mayo de 2023, la Fundación Territorios Colectivos recibió una subvención de $75 millones de parte de Presidencia de la República, para un proyecto relacionado al sistema de residuos del archipiélago Juan Fernández, comuna perteneciente a la región de Valparaíso y que, además, representa la core Nataly Campusano, quien como ya indicamos, fue su "directora de incidencia" hasta diciembre de 2022.

El objetivo de la subvención, que fue aprobada por Presidencia, era "avanzar en el manejo integral y sostenible del sistema de residuos a nivel comunal mediante el desarrollo de mejoras en infraestructura, seguridad e innovación tecnológica en los espacios de compostaje de la Isla Robinson Crusoe", según consigna el detalle informado al Registro Central de Colaboradores, que también expone que con la iniciativa buscaban disminuir los residuos domiciliarios y chatarra del vertedero.

Desde Presidencia informaron a Ciper Chile que sometieron a evaluación el proyecto para el fomento del desarrollo sostenible en Juan Fernández presentado por la Fundación Territorios Colectivos y que finalmente se decidió entregar la subvención. De igual forma, aseguraron que "el Presidente no interviene en ninguna etapa del otorgamiento de recursos" y afirmaron que el proceso no incluye concurso alguno.

PROYECTO EN JUAN FERNÁNDEZ

El pasado 27 de junio, el coordinador técnico de la Fundación Territorios Colectivos, Gustavo Vergara, comunicó en el blog de la entidad que comenzarían a trabajar en un proyecto de un año en Juan Fernández para reducir el volumen de residuos y mejorar la calidad de la infraestructura donde estos son tratados en el archipiélago.

También explicó que este trabajo se realizaría junto al Municipio de Juan Fernández, representantes de la ciudadanía organizada y de sus autoridades comunales, con quienes "ejecutaremos un plan de acción para la disminución y el manejo sostenible de los residuos domiciliarios y chatarra que se producen en la comuna y, actualmente, se trasladan al vertedero de la isla Robinson Crusoe".

Importante es destacar que el alcalde de esta comuna es Pablo Manríquez, independiente pero cercano al Frente Amplio. Fue justamente éste el puente que permitió concretar la iniciativa con el Municipio de Juan Fernández.

La cercanía del alcalde Manríquez con dirigentes frenteamplistas también se evidencia en las redes sociales de la core Nataly Campusano, quien el 9 de junio subió una foto a su cuenta en Instagram en compañía del jefe comunal, celebrando la entrega de servicios virtuales de Chile Atiende en el territorio insular. Antes, la ex "directora de incidencia" de Territorios Colectivos subió un video celebrando un convenio que permitirá destinar recursos para el diseño de la biblioteca de la comuna.

"NO TENGO NADA QUE VER"

A raíz de la entrega de esta subvención por $75 millones, la consejera regional Nataly Campusano explicó a Ciper Chile que "no tengo nada que ver con ese convenio. Mi expertise no es el medio ambiente, mi área es materia de género".

Quien fuera hasta el año 2021 pareja del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, complementó su respuesta diciendo que "mi vínculo con Territorios Colectivos principalmente es porque se alojó un proyecto que venía de la Fundación Decide, Ciudad con Lentes de Mujer, donde hace muy poquito sacamos un libro".

Junto a reconocer que mantiene relación con los integrantes de Territorios Colectivos, la militante de Convergencia Social y miembro del Comité Central de este partido del Frente Amplio aseguró que ya no interviene en las decisiones de la entidad, y reiteró que "yo no tengo relación con este proyecto ni su contenido".

En tanto, el alcalde Pablo Manríquez explicó los motivos por los que cree que la Fundación Territorios Colectivos se adjudicó esta subvención: "No hay otra organización que se esté dedicando a esto en el territorio. De hecho, ni siquiera está la organización social civil del Comité Ambiental Comunal, no está creada. Hay muchas organizaciones acá del ámbito social, juntas de vecinos, clubes deportivos, adulto mayor, pero una organización social civil de esta área no está formalizada".

LOS LÍDERES DE TERRITORIOS COLECTIVOS

Según se puede constatar en la página web de la Fundación Territorios Colectivos, entidad inscrita recién en abril del año 2020, su presidente es el ingeniero Samuel Leiva, militante de Convergencia Social (CS).

Sus directores son la bióloga marina Elizabeth Soto, el académico Jorge Zamorano y el comunicador Javier Sánchez. Este último fue asesor del senador Alfonso de Urresti (PS) y actualmente es coordinador del comité de senadores del Partido Socialista.

El director ejecutivo de Territorios Colectivos es Juan Pablo Espinoza, también militante de Convergencia Social. Todos ellos asumieron sus respectivos cargos en diciembre de 2022, fecha en que salió la core Nataly Campusano.

En la ex directiva también colaboraba como tesorera la arquitecta Constanza Jana, quien hasta mayo aparecía en los registros de la Cámara como asesora legislativa de la diputada María Francisca Bello, también presidenta regional de CS en Valparaíso.

Ciper Chile constató que el periodista de la fundación, Enzo Lineros, también es el encargado de las comunicaciones de la core Nataly Campusano.

Finalmente se informó que como columnista de Territorios Colectivos aparece Jeniffer Mella, ex convenicional independiente en cupo de Convergencia Social. Además fue jefa de gabinete de la ex ministra de las Culturas, Julieta Brodsky (también CS).

Otro columnista es Pablo Selles, quien fuera candidato a convencional por CS.

PURANOTICIA