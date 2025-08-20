Declaran culpable a chofer de bus por fatal accidente con el Biotrén en San Pedro de la Paz
El conductor, que había cruzado la vía con las barreras de seguridad abajo, fue condenado por siete cargos de homicidio simple y ocho de lesiones graves. La sentencia final del caso se dará a conocer el próximo 1 de septiembre.
Miércoles 20 de agosto de 2025 16:20
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción ha dictado un veredicto condenatorio contra Alejo Santander Faúndez, el conductor del bus que el pasado 1 de septiembre de 2023 protagonizó un fatal accidente con el Biotrén en San Pedro de la Paz. El chofer fue declarado culpable de siete homicidios, además de ocho lesiones simplemente graves, cuatro lesiones menos graves y daño calificado.
La decisión fue unánime entre las magistradas del tribunal, quienes dieron por establecida la participación culpable de Santander en los hechos. La condena se basa en la evidencia pericial, audiovisual, gráfica y documental presentada durante el juicio, además del testimonio de los testigos, que el tribunal consideró concordante.
El veredicto desestimó por completo la tesis de la defensa que argumentaba una "mera culpa inconsciente" y que no hubo intención de causar el accidente. En cambio, la Fiscalía planteó que el imputado actuó con dolo eventual, al haber asumido y aceptado el riesgo de cruzar la vía con las barreras abajo, lo que llevó a la tragedia. El Ministerio Público ha solicitado penas que suman casi 26 años de presidio por los delitos cometidos.
La sentencia, que fijará la pena definitiva para el conductor, será comunicada en una audiencia programada para las 13:30 horas del próximo lunes 1 de septiembre. El caso ha generado un amplio debate sobre la seguridad vial en los cruces ferroviarios y la necesidad de una mejor fiscalización en el país.