Encuentran a lactante que había sido sacada de hospital en Coronel; su madre fue detenida

Una lactante de 21 días de edad, que había sido sacada sin autorización por su madre desde el Hospital de Coronel, fue encontrada sana y salva en la comuna de San Pedro de la Paz. El hallazgo se concretó la tarde de este miércoles gracias al trabajo del OS9 de Carabineros, quienes además detuvieron a la mujer.

El hecho se produjo el lunes, cuando la madre, quien tiene problemas de adicción y no tenía la custodia de su hija, agredió al personal de salud y huyó con la menor. La lactante, que estaba internada por una enfermedad respiratoria, no presentaba signos de agresión al momento del hallazgo y fue trasladada al Hospital Regional de Concepción para un chequeo médico completo.

La mujer, por su parte, será formalizada por el delito de sustracción de menores. Se ha informado que el padre de la lactante tiene prohibición de acercamiento a ambas por antecedentes de violencia. El caso está siendo investigado como un desacato a una orden judicial.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)