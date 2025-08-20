Caso Convenios: Corte de Antofagasta modifica cautelares de diputada Pérez y la deja con arresto nocturno

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la decisión del Juzgado de Garantía y modificó las medidas cautelares de la diputada desaforada Catalina Pérez. Imputada por tres delitos de fraude al fisco en el Caso Convenios, la parlamentaria deberá cumplir ahora arresto domiciliario nocturno.

En un fallo unánime, el tribunal argumentó que una privación parcial de la libertad es suficiente para garantizar los fines del procedimiento.

La resolución, que establece el horario de 20:00 a 08:00 horas, señala que no existe justificación para una medida cautelar más estricta y que esta es consistente con la impuesta a los demás imputados en la causa.

Según el Ministerio Público, la diputada Pérez conocía el acuerdo irregular entre su entonces pareja, Daniel Andrade, de la fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda. La fiscalía sostiene que los convenios, que totalizaron $426 millones, se firmaron para obras que nunca se ejecutaron, lo que constituye un fraude al fisco.

Los convenios se concretaron entre septiembre y noviembre de 2022, con transferencias de dinero público que, según la fiscalía, nunca se tradujeron en las obras prometidas.

