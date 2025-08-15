Funcionarios del SII Rancagua indagados por fraude tributario de $5.180 millones

El Servicio de Impuestos Internos confirmó que dos funcionarios de la Dirección Regional de Rancagua están sumariados, en el marco de la investigación a un contador de la zona por un fraude tributario que supera los $5.180 millones.

Este jueves la Fiscalía Regional de Rancagua y la PDI allanaron las oficinas del SII en Rancagua donde incautaron los computadores de los dos funcionarios sospechosos de colaborar con este contador que asesoró a numerosos contribuyentes de la región.

Al respecto, el SII declaró que "a partir de una denuncia realizada a través de los canales internos contra un contador de la región, como institución iniciamos un proceso de recopilación de antecedentes, para determinar la existencia de eventuales delitos tributarios".

"En dicho proceso surgieron antecedentes que apuntaban a una eventual participación de dos funcionarios de la Dirección Regional de Rancagua en los ilícitos investigados, lo que inmediatamente fue puesto en conocimiento de la Subdirección de Contraloría Interna de la institución, quien inició los sumarios respectivos en mayo de 2024", añadió.

"En el marco de la indagación interna, se determinó la suspensión de dos funcionarios, mientras se desarrolla la investigación", agregó-

El SII también informó que "los sumarios siguen en curso, y en la medida en que surjan nuevos antecedentes actuaremos con la máxima agilidad, porque nuestro compromiso como Servicio es actuar con el mayor rigor y celeridad posible ante cualquier actuación que vaya contra nuestro marco ético, afectando a los más de cinco mil funcionarios que realizan su labor en estricto apego a la normativa vigente y a los valores que nos movilizan como institución".

Adicionalmente, el 4 de abril de 2025 el SII presentó una querella por delitos tributarios en contra de quienes resulten responsables, y en contra de una persona que prestaba servicios contables a diversas empresas, creando sociedades para emitir facturas falsas y utilizarlas para pagar menos impuestos. El monto del perjuicio fiscal total actualizado alcanza los $5.181.000.490.

La querella se presentó por delitos tributarios como declaraciones anuales a la renta y declaraciones juradas maliciosamente falsas; registro, utilización y declaración indebida de créditos fiscales IVA en Formularios 29 sustentado en facturas falsas, y por obtención de devoluciones indebidas por Impuesto a la Renta.

