Fuerte sismo en el sur del país: 5,7 grados en Lebu

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:34 horas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.
Un fuerte sismo se registró la noche de este sábado en la zona sur del país con epicentro a 43 kilómetros al este de Lebu con una intensidad Richter de 5,7 grados según informo el Servicio Sismológico Nacional.
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
Región: Biobí
Nacimiento: V
Chiguayante: V
Concepción: V
Talcahuano: V
Tomé: V
Región: La Araucanía
Lautaro: V
Padre las Casas: V
Temuco: V
Toltén: III
Región: Ñuble
Chillán: IV
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