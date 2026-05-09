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Fuerte sismo en el sur del país: 5,7 grados en Lebu

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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:34 horas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Fuerte sismo en el sur del país: 5,7 grados en Lebu
Sábado 9 de mayo de 2026 22:43
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Un fuerte sismo se registró la noche de este sábado en la zona sur del país con epicentro a 43 kilómetros al este de Lebu con una intensidad Richter de 5,7 grados según informo el Servicio Sismológico Nacional.

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad

Región: Biobí

Nacimiento: V

Chiguayante: V

Concepción: V

Talcahuano: V

Tomé: V

Región: La Araucanía

Lautaro: V

Padre las Casas: V

Temuco: V

Toltén: III

Región: Ñuble

Chillán: IV

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