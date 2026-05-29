Decretan prisión preventiva para conductor que arrastró por casi 2 kilómetros a carabinero en Chiguayante

El Juzgado de Garantía de Chiguayante dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Adán Esteban Silvestre Molinet, imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de homicidio de funcionario de Carabineros en servicio.

En la audiencia de formalización, la magistrada Elvira Muñoz Sanhueza ordenó el ingreso en prisión del sujeto por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 12:57 horas del jueves 28, en el marco de un control vehicular practicado por efectivos de la Séptima Comisaría de Carabineros de Chiguayante, Silvestre Molinet, quien no mantenía los papeles al día del automóvil que conducía, se dio a la fuga arrastrando al cabo segundo que lo iba a infraccionar, y avanzó casi dos kilómetros con el carabinero colgando por el lado del copiloto al cada atrapado su brazo en la ventanilla a la portezuela respectiva.

Debido a la ropa institucional especial que llevaba puesta (motorista), el funcionario policial, identificado como el cabo primero Jorge Oñate, resultó con lesiones solo de mediana gravedad.

La violenta acción quedó registrada en un video, el que se viralizó rápidamente en redes sociales y podría resultar clave para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El detenido primeramente fue acusado de maltrato de obra a carabinero en acto de servicio, pero finalmente fue formalizado por un delito de mayor gravedad: homicidio frustrado contra funcionario policial.

(Imagen: 24 Horas)

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