Fuerte sismo de magnitud 5,6 sacudió a los habitantes de Antofagasta y Atacama

El Centro Sismológico Nacional reportó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.6 y se localizó 82 kilómetros al oeste de San Antonio de Los Cobres.
Un fuerte sismo sacudió a los habitantes de las regiones de Antofagasta y Atacama a las 7:01 horas de este sábado 21 de marzo.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue 5.6 y se localizó 82 kilómetros al oeste de San Antonio de Los Cobres.
Senapred indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.
Asimismo, señalaron que los resultados se reportarán a través de los informes de incidentes o emergencias elaborados por Senapred.
Región: Antofagasta
Antofagasta: IV
San Pedro de Atacama: IV
María Elena: IV
Tocopilla: III
Sierra Gorda: III
Taltal: III
Región: Atacama
Chañaral: II
Diego de Almagro: II
El Salvador: II
PURANOTICIA