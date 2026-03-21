Fuerte sismo de magnitud 5,6 sacudió a los habitantes de Antofagasta y Atacama

Un fuerte sismo sacudió a los habitantes de las regiones de Antofagasta y Atacama a las 7:01 horas de este sábado 21 de marzo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue 5.6 y se localizó 82 kilómetros al oeste de San Antonio de Los Cobres.

Senapred indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

Asimismo, señalaron que los resultados se reportarán a través de los informes de incidentes o emergencias elaborados por Senapred.

INTENSIDADES EN MERCALLI

Región: Antofagasta

Antofagasta: IV

San Pedro de Atacama: IV

María Elena: IV

Tocopilla: III

Sierra Gorda: III

Taltal: III

Región: Atacama

Chañaral: II

Diego de Almagro: II

El Salvador: II

PURANOTICIA