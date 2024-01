Fuerte pugna por las cuotas de poder tiene enfrentados a los "oficialistas" con los "Barchiesi" en Republicanos de Valparaíso

La suspensión de la ex consejera constitucional María de los Ángeles López como secretaria regional del Partido Republicano en Valparaíso ha develado un verdadero conflicto por las cuotas de poder al interior de esta colectividad de derecha.

Fue el martes 16 de enero cuando el Tribunal Supremo de la tienda que lidera José Antonio Kast resolvió suspender a la ex autoridad como Secretaria Regional a raíz de denuncias relacionadas a hechos que "importan una gravedad tal que deben ser tomados con la mayor seriedad y responsabilidad por este Tribunal".

Y es que las acusaciones contra quien fuera una de las 50 encargadas de redactar la propuesta de Constitución que fue rechazada el 17 de diciembre de 2023 "afectarían directamente la veracidad, fe pública en las directivas regionales y prudencia con que deben desenvolverse las autoridades internas, así como su rol de conector con las bases, directiva nacional y autoridades de elección popular".

Si bien, al momento en que Puranoticia.cl publicó un artículo dando a conocer la decisión del Tribunal Supremo del Partido Republicano toda la información se encontraba en una nebulosa pues nadie de la directiva regional ni la propia María de los Ángeles López decían conocer antecedentes de este documento, lo cierto es que ahora las dudas se disiparon debido a que mismas autoridades del partido lo confirmaron.

De paso, se ratificó que en la interna del Partido Republicano de la región de Valparaíso existe una verdadera lucha por las cuotas de poder, donde hay dos grupos claramente marcados que buscan posicionar a sus cartas con miras a las elecciones venideras, principalmente pensando en las municipales de fines de octubre: por un lado se encuentran los "oficialistas", ligados principalmente a quienes hoy lideran el partido, incluida la propia María de los Ángeles López; mientras que por el otro están los "Barchiesi", liderados por la diputada Chiara y su hermano Antonio.

DENUNCIAS CONTRA LÓPEZ

Fue justamente la diputada Chiara Barchiesi quien confirmó la sentencia en contra de la ex consejera constitucional, diciendo que "sé que efectivamente el Tribunal Supremo la suspendió por cosas gravísimas y que por lo tanto se le suspendía de la Secretaría General Regional mientras estuviera la investigación".

Buscando conocer mayores antecedentes respecto a estas denuncias presentadas en contra de López, Puranoticia.cl conversó con el consejero regional (core) John Byrne: "Lo que sé es que hubo una primera denuncia, que fue acogida por el Tribunal Supremo, pero que después han habido cerca de una docena de denuncias adicionales, las que tienen que ver con discriminación a distintas personas que querían ser candidatas o candidatos a esta nueva elección de octubre y que se sintieron discriminados y excluidos por Ángela", explicó el core republicano de Valparaíso.

Ahondando más en estas acusaciones, calificadas como "de gravedad" por el Tribunal Supremo, la autoridad precisó que "hay malos tratos y falta de invitación a reuniones con la militancia. Por ejemplo, y esto es un hecho público, hubo una reunión el jueves pasado organizada por Chiara (Barchiesi), Luis Fernando (Sánchez) y por Arturo Squella, donde Ángeles agarró el flyer y le puso encima que había sido cancelada la reunión, lo que generó un problema mayor con la asistencia. Eso lo circuló bajo su cargo de Secretaria Regional aun cuando ella ya estaba suspendida".

Pese a esta acción que habría cometido López, la reunión de todas formas se llevó a cabo, aunque con una convocatoria menor a la esperada. Puranoticia.cl tomó contacto con el presidente regional del Partido Republicano en Valparaíso, Roberto Weber, para conocer su postura frente a esta controversia, sin embargo declinó a referirse.

OFICIALISMO DESCONOCE PRONUNCIAMIENTO

No obstante, fuentes cercanas a la directiva de la tienda, por ende, del bloque "oficialista" que respalda a María de los Ángeles López, indicaron a Puranoticia.cl –bajo reserva de identidad– que aún no ha llegado ningún pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo y que por lo tanto su suspensión como Secretaria Regional sigue siendo información extraoficial, al igual que los rumores que incluso hablan de que fue suspendida su militancia del Partido Republicano.

Además, la fuente de Puranoticia.cl en Republicanos indicó que las voces oficialistas se han restado de hablar sobre el tema para evitar "ser partícipe de rumores". Ahora, justamente consultado acerca de los problemas internos, explicó que "es algo que sucede en todos los partidos", recordando así lo ocurrido en RenovacióN Nacional (RN) hace dos semanas con la pugna interna entre el senador Manuel José Ossandón y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina.

Considerando dicho ejemplo, cuyo factor de interés es la Municipalidad de Puente Alto, se le consultó a la fuente acerca de cuál sería el interés detrás de esta pugna en el Partido Republicano, surgiendo así la tesis de "quedarse con la dirigencia" de la tienda, por lo que dijo que "lo que corresponde es presentarse a las elecciones y competir", recordando que la colectividad tendrá sus comicios a fines de este 2024.

Luego, Puranoticia.cl tomó contacto con la propia María de los Ángeles López, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta a nuestra solicitud. Pero desde el ala "oficialista" de Republicanos, quien sí se refirió a lo ocurrido, fue el core Marcos Tricallotis, quien sólo tuvo halagos para la ex consejera constitucional.

"Yo lo único que te voy a decir es que ella ha sido una excelente consejera constitucional y una excelente profesional, y además es un ejemplo de excelente militante republicano, por lo tanto desconozco cualquier denuncia o cosa que haya por ahí, que la verdad no tiene ninguna validez. Esa es mi percepción", sostuvo el consejero regional que representa a la provincia de Marga Marga.

PUGNA DE PODER

Pero finalmente, ¿qué hay detrás de esta pugna en el Partido Republicano? Como ya se indicó, el origen del conflicto que tiene en el ojo del huracán a la ex consejera constitucional María de los Ángeles López son las cuotas de poder al interior de la tienda, pensando básicamente en las elecciones municipales de octubre.

Es así como desde el clan Barchiesi, hace algunas semanas, habrían comenzado a sondear y hasta negociar con candidatos con miras a los comicios, cuestión que lisa y llanamente generó la molestia del bloque cercano a la directiva regional y nacional, considerando que ni Antonio ni Chiara (ni sus cercanos) están en la mesa. Así es como habrían surgido las denuncias contra María de los Ángeles López, dando cuenta que el norte de la pugna tiene como dirección el poder del partido en la región.

La diputada Chiara Barchiesi indicó sobre este punto que la ex consejera "ha recibido varias denuncias de militantes, que precisamente acusan malos tratos, y es como un rollo de abuso de poder en realidad, porque no invita a todos los militantes a las actividades, saca a los presidentes de unidades territoriales de su mismo grupo, tiene malos tratos, amenaza a precandidatos que no los va a llevar si no hacen tal cosa".

"No me corresponde dar muchos detalles porque los antecedentes los tiene el Tribunal Supremo, que por algo dictaminó lo que dictaminó, entendiendo también que estamos en un año de elecciones. Entonces, si toman una decisión tan importante como esa, es también porque consideran que efectivamente hay problemas internos que hay que solucionar", agregó la parlamentaria del Distrito 6.

Finalmente, el core John Byrne concluyó diciendo que María de los Ángeles López "es una persona muy ambiciosa y quiere capturar poder para ella y sus seguidores", reafirmando la tesis que se mencionan desde ambos lados –aunque en off desde el sector oficialista– relacionado a que detrás de toda esta pugna que tiene en el centro del huracán a la ex consejera constitucional se encuentran las cuotas de poder del partido.

PURANOTICIA