¿Manos negras en Republicanos? Desconcierto por supuesta sentencia del Tribunal Supremo contra ex consejera María de los Ángeles López

Desconcierto, pero también preocupación, ha generado al interior del Partido Republicano en la región de Valparaíso, la filtración de un documento supuestamente del Tribunal Supremo de la colectividad, que da cuenta de la suspensión del cargo de Secretaria Regional a la ex consejera constitucional María de los Ángeles López.

Hasta la sala de redacción de Puranoticia.cl llegó un documento de tres páginas, con los logos de la tienda, con un encabezado donde se lee «Tribunal Supremo del Partido Republicano de Chile» y las firmas de los líderes de la instancia, que señala que la ex constituyente fue denunciada por hechos que "importan una gravedad tal que deben ser tomados con la mayor seriedad y responsabilidad por este Tribunal".

En ese sentido, se indica que las acusaciones vertidas contra López "afectarían directamente la veracidad, fe pública en las directivas regionales y prudencia con que deben desenvolverse las autoridades internas, así como su rol de conector con las bases, directiva nacional y autoridades de elección popular".

Si bien, en dicho documento no se detallan las acusaciones contra María de los Ángeles López, sí se indica que "dada la dignidad del cargo, cuyo ejercicio podría haberse deslegitimado por parte de quien ha sido sindicada como denunciada e implicada en estos hechos, se deben destinar todos sus esfuerzos a aclarar su participación en los referidos hechos, más allá de toda duda razonable".

Es por todo esto que finalmente se resolvió que "se decreta la suspensión inmediata en las funciones y ejercicio del cargo de Secretaria Regional del Partido Republicano en la V Región de Valparaíso, de la militante doña María de los Ángeles López Porfiri (...) sanción establecida en el artículo 53 numeral 3 de los Estatutos del Partido Republicano, por el tiempo que dure la tramitación de la presente denuncia o se aporten nuevos antecedentes que permitan revertir la medida".

En base a esta supuesta información, Puranoticia.cl se contactó con autoridades del Partido Republicano en la región de Valparaíso, siendo el diputado Luis Fernando Sánchez uno de los primeros en referirse: "Es un proceso que se está viendo en el Tribunal Supremo, pero eso en el fondo tiene cierto secreto, entonces no tengo mayores detalles al respecto. Pero ella sigue en el cargo y eso no ha cambiado".

"Es complejo que te haya llegado porque eso es material reservado. A mí no me ha llegado nada de eso, entonces lo único que sé es que el Tirbunal Supremo está viendo algunos temas respecto de eso, pero yo no tengo información respecto del proceso, así que no lo puedo confirmar. Pero hasta donde sé, y yo me imagino que me habría enterado si hubiera algo distinto, pero ella sigue siendo la Secretaria Regional", agregó el parlamentario que representa al Distrito 7.

Luego, este medio se contactó con la propia ex consejera constitucional María de los Ángeles López, quien respondió por escrito indicando que "a mí no me han notificado nada y tampoco al Presidente Regional (Roberto Weber) ni al Presidente Nacional (Arturo Squella), por lo que no sabemos de dónde sale eso".

Luego, la abogada sanfelipeña de 36 años expresó su preocupación por la filtración de un documento supuestamente emanado desde el Tribunal Supremo del partido: "(Es) extraño de todas maneras porque fíjate que estoy con Arturo (Squella) acá y hablé recién con Roberto (Weber) y tampoco los han notificado".

"Supongo, además, que habrá temas más importantes que yo en la región", concluyó quien fuera una de las 50 consejeras encargadas de redactar la nueva propuesta de Constitución de la República, la cual fue rechazada contundentemente por la ciudadanía el pasado 17 de diciembre del año pasado.

Finalmente, Puranoticia.cl tomó contacto con Roberto Weber, presidente del Partido Republicano en la región de Valparaíso, quien señaló en primera instancia que "no, eso es absolutamente falso". Luego, indicó que "a mí no me ha llegado nada y me llama mucho la atención".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl también intentó contactarse con el presidente nacional del partido, Arturo Squella; y también con el Tribunal Supremo, sin embargo, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta de ninguna de las dos partes.

Este es el documento presuntamente del Tribunal Supremo:

