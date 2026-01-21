"¡Fuera, fuera!": Presidente Boric recibió gritos e insultos durante su visita a Punta de Parra en Tomé

El Presidente Gabriel Boric recibió gritos e insultos durante su visita a Punta de Parra en la comuna de Tomé, región del Biobío, hasta donde llegó para asistir a un vacunatorio habilitado por la emergencia y compartió con familias damnificadas.

Luego de abrazos y fotografías con adherentes, en diversos registros se puede observar que el Mandatario camina mientras escucha una vecina, que aparentemente habría sido afectada por los incendios forestales.

En ese recorrido, algunas personas comenzaron a gritar improperios en contra del jefe de Estado.

”¡Ándate!“; “¡Agarra una pala, viejo, c...!“; ”¡Nunca has agarrado una pala!”, fueron algunos de los gritos que se oyeron.

Además, un grupo comenzó a gritar: “¡Fuera! ¡Fuera!“, además de otros improperios.

Minutos antes, el Presidente resaltó que tanto en Ñuble, La Araucanía y en esta segunda visita que realiza esta semana al Biobío “hemos estado fiscalizando y apretando las tuercas en diferentes áreas: en la entrega de cajas de alimento, en retiro de escombros” para combatir la emergencia y entregar ayuda a las las familias afectadas.

En ese sentido, Gabriel Boric destacó que ya comenzó la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y durante los próximos días comenzará la entrega del Bono de Recuperación que “es un apoyo directo para los hogares, que puede ser de un millón y medio de pesos en aquellos que han tenido una afectación alta y de 750 mil para quienes tuvieron una afectación media”.

Junto con agradecer la solidaridad internacional, el jefe de Estado relevó “la cooperación público-privada que es tremendamente importante para poder enfrentar estas catástrofes y destaco a toda la sociedad civil que se ha organizado también para llevar ayuda a los diferentes sectores”.

“Desde el Gobierno, como Presidente y mi equipo de ministros, delegados, subsecretarios, seremis y todos los funcionarios públicos, estamos trabajando en terreno. El Estado son diversas instituciones: el Estado son las Fuerzas Armadas, el Estado son los servicios de salud, el Estado son los municipios que están en terreno, el Estado es la Conaf, es Senapred. El Estado está entero, desplegado, para poder ayudar a todos quienes han sido víctimas de esta tragedia”, subrayó el Mandatario asegurando que “todas las instancias del Estado, de la sociedad civil, del sector privado, de todo el gobierno en terreno, de este y el que vendrá, nos vamos a poner de pie”.

VIDEO

(Video: @R1pper_Doc)

PURANOTICIA