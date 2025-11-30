Incendio en Melipilla consume 10 hectáreas y autoridades ordenan evacuación en Culiprán

El incendio forestal que afecta al sector Culiprán, en la comuna de Melipilla, mantiene en alerta a las autoridades de la Región Metropolitana. Ante el riesgo que representa el avance del fuego, SENAPRED instruyó a los residentes del área evacuar de manera preventiva y segura, priorizando su protección y la de sus familias.

Para informar a la población, el organismo activó el sistema de mensajería de alerta temprana SAE, con indicaciones sobre rutas de evacuación y recomendaciones de seguridad. Las autoridades enfatizan que durante el traslado se debe actuar con calma, respetando las instrucciones de los equipos de respuesta que operan en terreno.

Además, desde SENAPRED recordaron la importancia de considerar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación, para evitar situaciones de riesgo adicionales. Se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información actualizada sobre el avance del siniestro y las medidas de seguridad correspondientes.

