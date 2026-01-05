Frontera norte se prepara ante un posible aumento de salida de venezolanos

Si bien hasta ahora no se han presentado mayores flujos de migrantes venezolanos intentando salir de Chile por la frontera norte, como ocurrió a inicios de diciembre pasado en el paso Chacalluta, el delegado presidencial (s) de Arica y Parinacota, Nicolás Delgado, confirmó que se están tomando medidas.

En declaraciones a El mercurio, señaló que “contamos con planes de contingencia preparados y coordinados con las instituciones del Estado. Estos se aplican cuando la situación lo requiera, siempre resguardando la seguridad en la frontera y asegurando que los trámites migratorios se realicen conforme a la ley”.

Según se detalló, los planes consideran una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas, a través del Estado Mayor Conjunto, además de las policías y los ministerios vinculados a las áreas de Defensa y Seguridad. Asimismo, se contempla el eventual refuerzo de dotaciones en los pasos fronterizos, con el fin de asegurar un adecuado control de los flujos migratorios regulares en caso de mayor demanda.

Otro de los puntos conflictivos, principalmente por el cruce irregular, es Colchane, en Tarapacá, donde hasta ahora las autoridades locales dan cuenta de un flujo normal a lo que se registra en verano.

“En el Complejo Fronterizo de Colchane no ha existido cambio en los flujos migratorios de salida ni ingreso, nos mantenemos monitoreando y se cuenta con los planes de contingencia para aplicarlos si es que es necesario”, aseguró la delegada provincial del Tamarugal, Camila Castillo, quien explicó además que en “los pasos no habilitados tampoco ha existido modificación en los flujos”.

Castillo señaló que nos encontramos en coordinación con el jefe de Área Fronteriza para ello, esto en referencia a las fuerzas dispuestas en la zona para el resguardo de la migración irregular y el crimen organizado.

En tanto, Carabineros informó que se mantienen controles a pasajeros de buses y a vehículos particulares en Cuya, en la Ruta 5, a unos 105 kilómetros al sur de Arica.

El objetivo es detectar a extranjeros indocumentados, o sin su situación migratoria regularizada, para que no lleguen a la frontera y se devuelvan a sus lugares de origen.

MANTIENEN PREOCUPACIÓN

Pese a que no ha habido movimientos aún, las autoridades locales mantienen su preocupación ante lo que se podría venir. “La situación nos deja sumamente preocupados. La inestabilidad en Venezuela podría provocar nuevo flujos migratorios, y que, si bien hoy estamos mucho mejor preparados, siempre será una situación desafiante, sobre todo por las familias venezolanas que sufren y que han sufrido en su país de origen donde todo se ha hecho mal”, explicó el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal.

Por su parte, el diputado y senador electo Renzo Trisotti (PR) dijo que espera que esto sea el inicio de la recuperación de la democracia y del retorno de millones de personas a Venezuela, pero también “es tiempo de superar la crítica ideológica de Boric y avanzar hacia el pragmatismo sudamericano de Kast, con decisiones firmes y realistas. El primer paso es el control absoluto y urgente de la frontera, condición indispensable para una operación retorno compleja y ordenada, con corredor humanitario, coordinación regional y responsabilidad internacional”.

Desde Antofagasta, Carlos Villasana, presidente de la Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos (Asila), explicó que se mantendrán atentos a lo que sucede en Venezuela y que “muchos queremos aportar a que Venezuela recupere su democracia, pero no será algo inmediato, se debe trabajar como hasta ahora con el liderazgo de María Corina Machado y con la fuerza del pueblo venezolano. Por ahora nos mantendremos organizados con distintas manifestaciones para mostrar al mundo lo que sucede en nuestro país”.

PURANOTICIA