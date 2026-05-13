Freno al tráfico fronterizo: Aduanas en Antofagasta incauta cargamento de cosméticos por más de $18 millones

Hacia territorio de Bolivia tenía previsto salir un cuantioso cargamento ilegal compuesto por artículos similares y cremas antiarrugas. Sin embargo, la operación fue frustrada en la Región de Antofagasta, específicamente en el paso fronterizo Ollagüe, gracias a los controles del Servicio Nacional de Aduanas.

Ocultas al interior de la cabina de su vehículo, un camionero de nacionalidad boliviana transportaba 21 cajas repletas de mercancías. El cargamento incluía centenas de unidades de gel de limpieza facial, bloqueadores solares, aceites, champú, además de cremas hidratantes y antiarrugas, entre otros artículos.

Un total de 1.059 envases fueron contabilizados luego de la detallada revisión efectuada por los fiscalizadores de la Aduana Regional de Antofagasta. Los funcionarios determinaron que el conductor llevaba entre sus pertenencias productos de reconocidas marcas de dermocosmética, destacando firmas como Vichy, CeraVe, Nivea, Isdin, Uriage, Laroche y Eucerín, entre otras.

Al no ser declarada ante Aduanas, se procedió a la incautación inmediata de la carga por infringir el Artículo 168 inciso 4 de la Ordenanza de Aduanas. Según las estimaciones oficiales, el valor aduanero de estas mercancías fue calculado en más de 18,2 millones de pesos.

Respecto a este procedimiento, el director de la Aduana Regional de Antofagasta, Francisco Romero, explicó las labores de vigilancia que permitieron el hallazgo: “En Aduanas mantenemos permanente control de todas las mercancías que se movilizan a través de las fronteras y, en este contexto, tenemos perfilamiento de riesgo específicos asociados a productos relacionados con la salud pública, como es el caso de esta incautación y la manera irregular en que intentó ser sacada del país”.

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