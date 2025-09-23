Fraude al Fisco y lavado de dinero son los principales delitos de corrupción en Antofagasta

El fraude al Fisco y el lavado de dinero por parte de persona natural son los principales delitos económicos y de corrupción que ingresaron durante el primer semestre de este año a las distintas fiscalías de la región de Antofagasta.

Así lo muestran estadísticas elaboradas por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, unidad que permanentemente está elaborando informes y material de trabajo interno para orientar la persecución penal en la zona.

De acuerdo con las cifras, entre enero y junio de este año, fueron abiertas 51 investigaciones relacionadas con esta familia específica de delitos en la región, de las cuales el 46% contaba con imputado conocido y el 20% con imputados formalizados al momento del levantamiento de la información.

Los delitos de más frecuente ocurrencia en el periodo fueron el fraude al Fisco y organismos del Estado y el lavado de dinero por parte de personas naturales, ambos con 13 casos, seguidos por el delito de cohecho o soborno cometido por particular, con 9 casos.

Si bien la cifra de ingresos de delitos económicos y de corrupción es similar a la registrada a la misma fecha del año pasado (51 casos en ambos periodos), llama la atención lo que ocurre con el delito de lavado de dinero por parte de persona natural, donde el aumento es del 333%, al pasar de tres casos en 2024 a 13 casos en la actualidad.

Otros delitos denunciados este año son malversación de caudales públicos, obstrucción a la investigación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, lavado de dinero de persona jurídica, cohecho cometido por funcionario público y prevaricación.

PRIORIDAD

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que, si bien los casos de corrupción no son tan numerosos como otros delitos, son muy importantes para el Ministerio Público en la región, por comprometer la probidad pública y los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.

“La corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y bienestar de una sociedad. No solo erosiona las bases de la justicia y la equidad, sino que destruye la confianza en las instituciones y en las personas que tienen la responsabilidad de velar por el bienestar colectivo. Por eso, como Fiscalía Regional, los consideramos un eje esencial de nuestro trabajo de persecución penal”, manifestó.

El persecutor recordó la reciente creación de la Fiscalía de Alta Complejidad (FAC) de Antofagasta, que trabajará precisamente en el combate de este tipo de delitos y otros que requieren un enfoque especializado, como son los delitos tributarios, aduaneros y los ciberdelitos, por citar algunos.

Castro Bekios destacó que el trabajo que lidera la Fiscalía Regional en esta área se ha traducido en que importantes investigaciones relacionadas con corrupción y faltas a la probidad queden radicadas en Antofagasta, incluyendo varias de las aristas del llamado “Caso Convenios” que se desarrollan en distintas regiones del país.

LAVADO DE ACTIVOS

Respecto al aumento que registra el delito de lavado de activos este año, el fiscal regional dijo que este dato guarda estrecha relación con fenómeno del crimen organizado y la presencia y desarticulación de bandas dedicadas a distintas actividades ilícitas.

“El vínculo entre el lavado de activos y el crimen organizado es conocido. Las organizaciones criminales utilizan el lavado de dinero como una herramienta para consolidar y expandir su poder. Ese dinero obtenido a través de actividades ilícitas, al ser legitimado en el sistema económico formal, se convierte en una fuente de ingresos que permite a estas organizaciones mantener y fortalecer su estructura, contratar sicarios, corromper instituciones y financiar nuevas actividades ilegales. De ahí que el aumento que hemos visto de este delito, es un hecho que nos preocupa”, manifestó el fiscal.

De acuerdo al informe de Sacfi, el 87% de los imputados por delitos económicos y de corrupción son chilenos y el 76% corresponde a varones.

El informe también detalla que los tiempos de formalización de este tipo de causas va a la baja, lo que se explica por investigaciones más rápidas y especializadas.

PURANOTICIA