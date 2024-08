Francesco Venezian, candidato republicano a Gobernador de Valparaíso, toma distancia de Hoffmann: "No considero que juegue de local"

Francesco Venezian Urzúa, viñamarino de toda la vida, ingeniero agrónomo de profesión, ex Seremi de Agricultura entre 2012 y 2014, y ex ejecutivo de la Cooperativa Agrícola y Lechera de Casablanca (Calca), hoy recorre el territorio como el candidato del Partido Republicano a la Gobernación Regional de Valparaíso.

En el marco de esta transición del mundo privado al sector público, la carta independiente (en cupo republicano) conversó con Puranoticia TV respecto a lo que está siendo su campaña a Gobernador, además de entregar algunos lineamientos de lo que pretende que sea su trabajo en el puesto; esto, junto a no escatimar en críticas, incluso a quien –en el papel– debiera ser una aliada más que una rival: María José Hoffmann.

Y es que a juicio de este padre de familia (casado y tres hijas), resulta clave que un candidato a Gobernador sea efectivamente de la región, porque "hay que predicar con el ejemplo". En ese sentido, explicó que "queremos tener ciertas libertades como región, definir dónde manejan las platas, cómo se manejan los recursos públicos en la región, y para eso hay que conocerla, hay que haber vivido, hay que saber la realidad, saber cómo están las calles, cómo está Arlegui, la calle Quillota, como está la plaza Echaurren, hay problemas de sequía, faltan embalses... entonces es esencial ser de la región para palpar la problemática y, por lo tanto, saber cómo uno va a enfrentar los problemas y dónde tiene que apretar las tuercas para solucionarlo".

Estos argumentos sirvieron de antesala para que afirmara que «Pepa» Hoffmann, la carta de Chile Vamos a Gobernadora, "no considero que juegue de local. Además, su trabajo parlamentario, respecto al trabajo de administración, es muy distinto; y el Gobernador –que representa a toda la región– tiene un trabajo de administración y gestión, maneja las platas... y para eso hay que tener experiencia, ya sea laboral o en algún servicio público. Lamentablemente la parte legislativa no me deja los recursos".

Pero a pesar de esta declaración, Francesco Venezian aseguró que "siempre hay disposición de colaborar por la región en lo que sea necesario"; esto, en el caso que sea justamente la militante de la UDI la que avance a segunda vuelta. En ese sentido, indicó que "nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta" y que, en pos de este objetivo, ha conseguido apoyos "activos y pasivos", incluso del ex candidato de RN a la Gobernación de Valparaíso, Luis Pardo. "Quien se quiera sumar, bienvenido sea. Me han preguntado si trabajaría con alguien de izquierda, ¿y por que no? Si el norte es el mismo y quiere trabajar de la misma forma, bienvenido sea", dijo.

EJES DE SU TRABAJO

El representante del Partido Republicano en la contienda electoral del próximo 27 de octubre también repasó lo que serán sus principales ejes de trabajo en el supuesto que llegue a la Gobernación Regional de Valparaíso. "Lo principal es gestión y eficiencia, desde el punto de vista de que hoy nos pasa que vamos a solicitar algo a un servicio público y nos tramitan de una oficina a otra (...). Hoy tenemos la gran problemática de que los servicios públicos, y en particular la Gobernación –donde uno tendrá mas injerencia– no conversan, no comulgan, no tienen sistemas informáticos que permitan sacar un pantallazo por ejemplo... yo haría gestión y eficiencia".

Lo segundo –continuó explicando Venezian– tiene que ver con "cómo voy a colocar los recursos en la región si no sé si está hecho el levantamiento. Hoy con el tema del agua, hay 54 servicios públicos privados que trabajan en el tema del agua, y a los 54 se le entregan fondos para que sigan investigando la problemática, y de los 54 lo más probable es que habrán cuatro que invierten en la solución. Entonces, se solucionaría esto si el Gobierno Regional tiene una plataforma que diga que si quieren invertir –como ejemplo– en una plaza en tal parte, ver si existe un estudio de esa plaza".

También comentó que "el trabajo de Gobernador tiene dos objetivos: primero, el manejo de los fondos públicos del Gobierno Regional, que es parte de un proyecto para descentralizar el país; y segundo, un trabajo político, de decir cómo opera los servicios públicos en la región y que puede hacer el Gobierno Regional para hacerlo más eficiente. Ahí entra este trabajo. La única diferencia es meterle números y cabeza, porque no es caprichoso lo que uno postula sobre el Gobierno Regional como prioridades, porque un consejero regional que quiere negociar para que le aprueben su proyecto, pero sin tener la información clara si ese proyecto se había evaluado anteriormente, si se están gastando más recursos de los que compete a ese tipo de proyectos, difícilmente lo puede respaldar técnicamente ante los cores".

MAYOR SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Es justamente en torno a los recursos y los proyectos donde el candidato a Gobernador Regional se detuvo para analizar uno de los principales problemas que hoy en día tiene la zona: la falta de seguimiento, desde el Gobierno Regional, a las iniciativas por las cuales se destinan millonarios recursos, aprobados por el Consejo Regional.

Al respecto, Venezian dijo que "hoy hay ciertas áreas dentro del Gobierno Regional, que son técnicas, donde no se ha establecido el acompañador de cada uno de estos proyectos, porque una cosa es que cuando el Gore aprueba un proyecto, entrega plata y se olvidaron". Así es como puso en su foco a los municipios: "Hay que entender que quien maneja los recursos es el que pone las reglas del juego, del punto de vista que una Municipalidad que solicita plata sin haber aplicado de buena forma los recursos que le entregamos como Gore para un proyecto x, obviamente cambia de categoría".

"Eso tiene que empezar a instaurarse en la región, donde se debe exigir que también los municipios sean eficientes en el gasto de los recursos que se le entregaron por parte del Gobierno Regional y no sorprenderse con que se cambiaron dos bancas o dos luminarias y salieron $90 millones. Yo prefiero que cambien 100 luminarias. Y por eso insisto que el Gobierno Regional puede exigirle a municipios y a organizaciones que postulan, que le metan cabeza técnica. Esa es la manera en cómo usted va a pasar los primeros filtros para presentar un filtro ante el Consejo Regional", precisó.

EL "VEHÍCULO" REPUBLICANO

La carta del Partido Republicano contó también que su nombre surge hacia el mundo público desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que conocía de su historia laboral en la Cooperativa Agrícola y Lechera de Casablanca, donde ha desarrollado "gestión gremial, asociativa, de colaboración, de solución de problemas comunes en torno al tema agrícola y dar soluciones comunes", según explicó a Puranoticia TV.

Así es como llega a la Seremi de Agricultura durante el primer Gobierno de Piñera, desde donde luego de finalizado su mandato regresa al mundo privado para continuar como ejecutivo en Calca. Y es justamente este modelo gerencial de trabajo el que confiesa que le gustaría aplicar en la Gobernación, porque un Gobernador "le da prioridad a proyectos, es el que va a levantar información respecto a prioridades en salud, educación, inversiones, turismo, inversiones de riego, por lo tanto, al tener parte de la información consolidada, con las prioridades dentro del un programa de la región, que ya está aprobado, ahí es donde uno tiene que ir dándole las prioridades".

Tomando en cuenta que Francesco Venezian es un hombre más ligado al mundo privado, que no milita en ningún partido y que nunca ha competido en una elección, fue consultado acerca de si el Partido Republicano es más bien un vehículo para llegar a un objetivo, que en este caso es la Gobernación Regional de Valparaíso.

Al respecto indicó que "tenemos los mismos principios del punto de vista que queremos progreso, reglas claras, seguridad, un Estado a disposición de la gente y no viceversa. Nunca he militado en ningún partido y muchas veces cuando me lo han planteado digo que no, que quiero apoyar al crecimiento de la región. Puede ser un vehículo y soy un agradecido del partido de respetar esa postura y también ser transversal desde el punto de vista que este es el perfil que queremos desarrollar en la región, ayudar al crecimiento de la región y al beneficio de la gente de la región".

Quien estará presente en la papeleta del 27 de octubre subrayó que "espero que la gente quede tranquila y convencida, porque yo vivo en la región, espero morirme en la región y no me interesa que mañana me pasen la cuenta por algo que dije y que no hice. Y mientras se pueda mover un granito de arena, y créeme que desde el Gobierno Regional se pueden mover varias toneladas".

Pero, ¿cómo cree que va a ganar en los comicios de menos de tres meses más? Dijo que "esperando que la gente escuche, que le haga sentido, que se va a poner todo el trabajo y profesionales necesarios para ejecutar y darle eficiencia a un Gobierno Regional. Hay que considerar que cada peso que se gasta en la región proviene de nosotros que pagamos impuestos, contribuciones, iva, por lo tanto nos debemos".

