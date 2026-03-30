Formalizan por femicidio frustrado a imputado que incendió vivienda de su exconviviente en Copiapó

Bajo el cargo de femicidio en grado de frustrado, un hombre quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva tras ser acusado de incendiar la vivienda de su expareja en Copiapó.

La resolución judicial se adoptó luego de que la Fiscalía de Atacama presentara los antecedentes del ataque, ocurrido durante la madrugada de este martes en un sector de tomas de la capital regional.

Los hechos se desencadenaron cerca de las 05:30 horas, momento en que la víctima, de nacionalidad venezolana, se encontraba durmiendo al interior de su hogar. Según relató el fiscal adjunto José Tomás Abarca, la mujer logró despertar por el intenso olor a humo y advirtió las llamas que consumían la estructura.

“Según los antecedentes contenidos en la carpeta de esta causa la víctima despertó debido a un fuerte olor a humo, percatándose del incendio que afectaba su domicilio. Cuestión que motivó que pidiera ayuda a vecinos del sector, quienes concurrieron rápidamente y colaboraron para controlar y extinguir las llamas, evitando consecuencias mayores”, detalló el persecutor durante la audiencia.

Tras el siniestro, la afectada acudió a dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar que su exconviviente había ingresado al antejardín para iniciar el fuego de manera intencional.

El subprefecto Francisco Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios de Copiapó, precisó que la mujer se encontraba muy afectada emocionalmente, aunque sin lesiones físicas. Muñoz reveló además un historial de agresiones previas: “la mujer, visiblemente afectada, pero sin lesiones, señaló que, pese al cese de la convivencia, ha sido víctima de constantes y reiterados episodios de violencia, incluyendo amenazas de muerte recientes, las que fueron denunciadas existiendo una medida vigente de prohibición de acercamiento”.

La captura del sospechoso se concretó rápidamente en el sector de Colonias Extranjeras, donde efectivos de la PDI lo localizaron tras diversas diligencias coordinadas con el Ministerio Público. Respecto al procedimiento, el jefe de la unidad policial añadió que “de forma inmediata la Brigada de Homicidios concurrió hasta los domicilios que registraba el imputado, siendo capturado en el sector de Colonias Extranjeras y trasladado hasta el cuartel policial, previa lectura de sus derechos. Lo anterior coordinado con el Ministerio Público, instancia en la cual el fiscal a cargo de la investigación instruyó poner al detenido a disposición del Juzgado de Garantía para el control de detención correspondiente”.

Finalmente, el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y decretó el encierro del imputado, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, considerando la gravedad de los hechos. La investigación se mantendrá en curso para esclarecer la totalidad de las circunstancias que rodearon este episodio de violencia de género.

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