Formalizan al autor del fatal ataque con armas blancas en establecimiento de Calama

A las 9:00 horas de este martes, el Juzgado de Garantía de Calama dará inicio a la audiencia de formalización de Hernán Cristóbal Meneses Leal, el estudiante de 18 años responsable de la fatal agresión ocurrida en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde murió una inspectora a raíz de un ataque con arma blanca.

Tras la ampliación de su detención el pasado sábado, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ratificó que los peritajes médicos concluyeron que el imputado no presenta ninguna patología psiquiátrica que le impida enfrentar el proceso penal, confirmando así su imputabilidad ante la ley.

Los hechos se remontan a la mañana del viernes, cerca de las 10:30 horas, cuando el alumno de cuarto medio irrumpió armado en el establecimiento minero. La primera víctima fatal fue la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien falleció en el patio del colegio tras recibir una estocada en la zona del tórax.

Durante el ataque, Meneses también hirió a la funcionaria Ayde Moya y a tres adolescentes de 16 años. Tanto Moya como uno de los alumnos resultaron con lesiones de gravedad producto de la agresión con armas blancas.

La investigación, liderada por un equipo preferente de la Fiscalía ECOH con apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI, apunta a una planificación deliberada por parte del joven. Al ser reducido por profesores y otros estudiantes, se descubrió que portaba dos mochilas con un arsenal que incluía un machete, dos puñales, un bastón retráctil, gas pimienta, líquido acelerante y un artefacto explosivo simulado.

Estas evidencias, sumadas a mensajes en Instagram con contenido violento y un video programado en YouTube bajo el nombre de “Ataque en el instituto Lazaeta”, refuerzan la tesis de la premeditación.

Respecto al móvil del crimen, las indagaciones preliminares sugieren una posible venganza derivada de rencillas anteriores con otro estudiante. Meneses Leal, quien permanece recluido en la cárcel de Antofagasta, será procesado por un delito de homicidio calificado consumado y cuatro en grado de frustrado.

En paralelo a la acción del Ministerio Público, el Gobierno anunció la presentación de una querella criminal en contra del agresor por la magnitud de los hechos acontecidos.

PURANOTICIA