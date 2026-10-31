Formalizan a siete pasajeros por contrabando de cigarrillos en buses en Taltal

La Fiscalía de Taltal formalizó por el delito de contrabando aduanero a siete detenidos por transportar importantes cantidades de cigarrillos de origen extranjero, en buses interprovinciales con destino a la zona central y sur del país.

Los detenidos, entre los cuales hay un adolescente, fueron fiscalizados como parte de los férreos controles establecidos por Carabineros y el Servicio Nacional de Aduanas, en coordinación con el Ministerio Público, en distintas rutas de la región, precisamente para controlar esta actividad ilegal, que en los últimos años ha ido en aumento en la zona.

Las detenciones se realizaron durante controles instalados en la Ruta 5 Norte, donde el personal fiscalizador detectó la presencia de la mercancía ilícita en cinco buses, deteniendo a los pasajeros vinculados a tales equipajes.

En total, se logró la incautación de poco más de 12 mil cajetillas de cigarrillos sin certificación de ingreso al país, ni rotulación sanitaria, con un avalúo total de 35 millones de pesos, aproximadamente.

Los detenidos fueron formalizados por la Fiscalía de Taltal y, dependiendo de su situación particular, quedaron con medidas cautelaras que como prisión preventiva, internación provisoria, arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.

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