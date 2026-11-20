Tras las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República (CGR) a la auditoría del proyecto puente Chacao del periodo 2024 al 2025, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, precisó que fueron abordadas en su momento y que la mayoría de ellas ya están resueltas o regularizadas.

Respecto de la observación relacionada con un pago en exceso por más de $84 millones, el MOP informó el 17 de noviembre que dicha suma fue regularizada mediante el último estado de pago realizado al contratista, cumpliendo con los plazos establecidos. Según la cartera, esta diferencia se originó al momento de calcular el reajuste correspondiente y no se relaciona con la ejecución de obras.

De la misma manera, de las cuatro multas que no fueron aplicadas según señala la Contraloría General de la República, el MOP señaló que dos efectivamente ya se habían formulado al contratista, no obstante, las cuatro fueron cursadas entre los meses de julio y septiembre del presente año y se descontaron en el último estado de pago al Consorcio.

En cuanto a las observaciones del proceso constructivo, particularmente sobre la ejecución de una viga construida supuestamente sin planos, el ministerio aclaró que se trató de la ejecución de partes puntuales de la viga inferior de la pila sur, y estas sí fueron ejecutadas conforme a los planos, los cuales no contaban en ese momento con su aprobación final, situación que posteriormente fue regularizada. No obstante, lo anterior, la Dirección de Vialidad aplicó una multa de 300 UTM a la empresa.

Sobre las obras temporales, el MOP precisó que se incorporó la revisión especializada de un experto japonés para fortalecer los controles y estándares técnicos del proyecto, medida que la Dirección de Vialidad tenía considerada desde un inicio para la ejecución de este tipo de obras.

En relación con los componentes que se están fabricando fuera de Chile, la Contraloría General de la República dio por resuelto el eventual atraso en la fabricación del tablero, luego de la implementación de un plan de recuperación con metas verificables presentado por Vialidad. Cabe destacar que actualmente y en forma permanente hay cinco inspectores supervisando directamente los procesos de fabricación en Corea del Sur.

Respecto de la fabricación del cable principal, si bien éste no forma parte de la ruta crítica del proyecto, es dable aclarar que los alambres que conformarán los torones con los cuales se armará el cable principal ya fueron fabricados, lo que permitirá el arribo de estos elementos (torones) a partir del primer semestre de 2027.

Por último, la Dirección de Vialidad reiteró que mantiene una supervisión acuciosa del desarrollo del proyecto, impulsando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos, contractuales y de seguridad de los trabajadores exigidos para una obra de la envergadura del Puente Chacao, único en Chile y Latinoamérica.

PURANOTICIA