El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó al urólogo Miguel Ángel Sepúlveda Henríquez a seis años de presidio efectivo por el delito de violación, además de otras dos penas de cárcel por abuso sexual.

Los ilícitos fueron cometidos contra una víctima el 21 de febrero de 2021, en una parcela de propiedad del médico.

En fallo unánime, el tribunal impuso también cuatro años de presidio efectivo por el delito de abuso sexual con circunstancias de violación y 300 días de reclusión por abuso sexual por sorpresa. A las condenas se suman las respectivas inhabilitaciones para ejercer profesiones titulares y desempeñar cargos u oficios públicos, según corresponda.

De acuerdo con los hechos acreditados por el tribunal, la víctima se trasladó junto a Sepúlveda hasta una parcela en Los Ángeles para realizar trabajos relacionados con su empresa.

Una vez en el lugar, mientras se cambiaba de ropa en una habitación, el médico ingresó y realizó tocamientos de connotación sexual sin su consentimiento.

Posteriormente, ambos se encontraban en las cercanías de un río ubicado en el mismo terreno, en un sector rural y apartado. En ese lugar, el condenado se abalanzó sobre la víctima, la sujetó por la fuerza, realizó nuevos tocamientos y la besó en la boca.

Finalmente, cuando la víctima regresó al inmueble para recoger sus pertenencias, Sepúlveda la empujó violentamente sobre un sillón y la violó mediante el uso de la fuerza física, relató el fallo.

PURANOTICIA