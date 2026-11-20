Con la liberación de más de 178 mil machos estériles de mosca de la fruta (Ceratitis capitata), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Coquimbo puso en marcha un operativo para controlar y erradicar un nuevo brote de esta plaga, detectado en el sector urbano de la salida sur de Ovalle.

La aplicación de esta técnica, que se implementa por primera vez en la zona, forma parte de una estrategia de respuesta temprana que busca impedir la reproducción del insecto y evitar su propagación hacia otros sectores.

En paralelo, el SAG llamó a los vecinos y vecinas a colaborar con las labores que se están desarrollando en el área afectada. Entre las principales medidas, se encuentra evitar el traslado de fruta fuera del sector regulado, permitir el ingreso de funcionarios y funcionarias del Servicio, debidamente identificados, a los domicilios y respetar las indicaciones entregadas durante la campaña.

Hasta el momento, no se han detectado focos larvarios asociados a este nuevo brote. Asimismo, el Servicio aclaró que la campaña denominada “Ovalle Sur” no interfiere con los trabajos de control que se realizan en Monte Patria, donde el proceso de erradicación se encuentra en su segundo ciclo, próximo a finalizar y sin registrar nuevas capturas desde el 8 de septiembre de 2026.

El plan de respuesta para “Ovalle Sur” considera la instalación de trampas de vigilancia en distintos puntos del área regulada. A esto se suma un muestreo sistemático de frutos hospedantes mediante visitas casa a casa, especialmente en los sectores cercanos a los lugares donde fueron detectados los ejemplares. Estas acciones permiten identificar oportunamente una eventual presencia de estados inmaduros de la plaga, como larvas y pupas.

MÉTODO DE CONTROL SUSTENTABLE

La Técnica del Insecto Estéril (TIE) es un método de control sustentable y amigable con el medioambiente que permite combatir la mosca de la fruta. Su aplicación se extiende a distintos países y consiste en liberar machos esterilizados que compiten con los ejemplares silvestres para aparearse con las hembras. De esta manera, no generan descendencia y contribuyen a interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.

Para implementar este procedimiento, funcionarios y funcionarias del SAG instalan bolsas de papel Kraft en árboles frutales, las que contienen pupas de mosca de la fruta esterilizadas. En su interior, los insectos completan su desarrollo hasta alcanzar la madurez y salir al ambiente. Una vez allí, los machos estériles compiten con los ejemplares silvestres por aparearse con las hembras, sin producir descendencia.

Esta técnica no representa riesgos para la salud de las personas, los animales ni las plantas, y permite desarrollar acciones de control sin interferir en las actividades cotidianas de los vecinos y vecinas. Actualmente, el SAG aplica regularmente la TIE en las regiones de Arica y Parinacota y Metropolitana, a las que se incorporó recientemente la región de Coquimbo.

PURANOTICIA