Formalizan a seis excarabineros por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven al interior de comisaría en Cauquenes

Seis excarabineros serán formalizados por su presunta responsabilidad en la muerte de Erick Apablaza Muñoz, joven de 27 años que falleció la noche del 23 de enero de 2024 al interior de un calabozo de la 4ª Comisaría de Cauquenes, en la región del Maule.

La Fiscalía reveló que, pese a que la víctima solicitó ayuda e informó problemas de salud, finalmente falleció producto de un infarto al interior de su celda, sin recibir atención médica, ni auxilio por parte de los exuniformados.

Ante este escenario, tres de los excarabineros serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Cauquenes por homicidio con omisión, mientras que los otros serán imputados por detención ilegal, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.

Erick Apablaza fue detenido tras una persecución policial, luego de que el vehículo en el que se desplazaba como copiloto intentara evadir un control debido a que el conductor mantenía una orden de detención vigente.

Tras quedar sin combustible, ambos ocupantes descendieron del móvil e intentaron huir a pie, momento en que el joven fue interceptado por personal policial en motocicleta a pocos kilómetros al sur de Cauquenes, en dirección a Quirihue por la ruta Los Conquistadores Sur.

La familia de la víctima denunció que el joven habría sido brutalmente golpeado durante el procedimiento de detención y, que posteriormente, se produjeron múltiples irregularidades, tanto en su traslado y custodia en la comisaría como en la información entregada tras su fallecimiento.

PURANOTICIA