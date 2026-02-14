Formalizan a piloto de parapente por accidente fatal en Mejillones

La Fiscalía de Mejillones formalizó por cuasidelito de homicidio a un piloto de parapente, por su presunta responsabilidad en un accidente ocurrido en octubre de 2024, a unos cinco kilómetros del balneario de Hornito, hecho que terminó con la muerte de una mujer.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, el imputado realizaba una actividad de turismo aventura, transportando a una pasajera en un vehículo ultraliviano no motorizado tipo parapente, cuando perdió el control de la vela, precipitándose ambos contra un cerro del sector.

Producto del impacto, la mujer sufrió politraumatismos secundarios a una caída de altura, siendo trasladada de urgencia hasta el Hospital Regional de Antofagasta, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones, según se informó durante la formalización.

La investigación, encabezada por el fiscal Andrés Godoy Rojas, permitió establecer que el imputado carecía de habilitación para vuelos biplaza y que al momento del accidente utilizaba una vela no inscrita en el registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Además, no contaba con el documento de Identificación y Control de Antecedentes, ni cumplió con el procedimiento de planificación de vuelo exigido por la normativa vigente.

Cabe destacar que el accidente motivó un amplio operativo de rescate aéreo y terrestre, con la participación de Bomberos de Mejillones, funcionarios del GOPE de Carabineros y personal de la Fuerza Aérea. Finalmente, por orden del Juzgado de Garantía de Mejillones, el imputado quedó con medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 120 días.

