Formalizan a joven de 20 años por homicidio simple en Valdivia: queda en prisión preventiva

La Fiscalía Regional de Los Ríos, a través del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), formalizó este domingo a un imputado de 20 años por homicidio simple por su presunta participación en la muerte de un joven ocurrida el viernes en Valdivia. Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía decretó su prisión preventiva, acogiendo los argumentos del Ministerio Público respecto al peligro que representa su libertad.

El vocero regional de la Fiscalía, Eric Aguayo, destacó que la medida cautelar fue otorgada conforme a lo solicitado por el ECOH. “La libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló el persecutor.

Según los antecedentes preliminares de la investigación, el imputado habría atacado a la víctima con un arma blanca, causándole una herida penetrante en el pecho. La gravedad de la lesión provocó la muerte del joven poco después, pese a los esfuerzos médicos realizados en el Hospital Base de Valdivia.

El acusado fue detenido al día siguiente del crimen, luego de que la Fiscalía gestionara ante el tribunal una orden de captura que permitió su aprehensión de manera rápida. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades adicionales.

