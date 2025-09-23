Formalizan a cinco funcionarias del Hospital de Chillán por cuasidelito de homicidio tras muerte de niña que cayó desde un quinto piso

La fiscal jefe (s) de Chillán, Nadia Espinoza Caro, formalizó investigación por cuasidelito de homicidio en contra de cinco funcionarias de salud del Hospital Regional de Chillán, por la muerte de una niña de 12 años, hecho ocurrido el 26 de julio de 2023 en ese centro asistencial.

Dicho día, a las 14:30 horas la víctima cayó desde una ventana ubicada en el quinto piso de la Unidad de Pediatría de este establecimiento de salud.

La fiscal Nadia Espinoza expuso en la audiencia de formalización que “la caída y fallecimiento de la víctima fue consecuencia directa de infracciones y omisiones del equipo médico y de enfermería de la Unidad de Pediatría”.

Acotó que los imputados “actuaron con negligencia, omitiendo medidas preventivas básicas cuyos cargos y reglamentos les imponían, a pesar de contar con información clínica clara y actualizada que advertía el alto riesgo de fuga de la paciente”.

Agregó que “la niña fue cambiada de habitación desde una sin ventana hasta otra con ventana, escapa por ésta, en su intento de huida cae desde el quinto piso y fallece”.

Las funcionarias formalizadas son F.I.A.L, médico pediatra; C.B.J.F, enfermera; C.N.L.B, enfermera; J.L.Q.R, técnico en enfermería, A.C.C, enfermera supervisora. El Juzgado de Garantía de Chillán prohibió dar sus nombres.

Además de ellas, están en calidad de imputadas una médico psiquiatra y una técnico en enfermería, quienes no fueron formalizadas en esta oportunidad, porque no fueron notificadas por el tribunal.

La Fiscalía pidió una nueva fecha para la audiencia de esta formalización, la que quedó fijada para el 25 de noviembre próximo.

La Fiscalía solicitó en la audiencia de hoy la medida cautelar de prohibición de salir del país para las cinco imputadas formalizadas, lo que fue rechazado por el tribunal, el que las dejó sin cautelares por considerar que éstas no son necesarias para asegurar los fines del procedimiento.

El Juzgado de Garantía de Chillán dio tres meses de plazo para la investigación, la que se realiza con la Brigada de Homicidios de la PDI.

