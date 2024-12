Fiscalía Regional de La Araucanía confirma que investiga al alcalde de Temuco por una denuncia de violación

La Fiscalía Regional de La Araucanía aclaró que la investigación que se sigue contra alcalde de Temuco, Roberto Neira (Ind. exPPD) es por violación y no por abuso sexual como estaba caratulada la carpeta en un principio.

La recalificación de delito se dio luego de que la víctima prestada declaración ante el Ministerio Público.

"Una vez que se le toma declaración a la víctima se cambia la calificación jurídica a un posible delito de violación por hechos que habrían ocurrido a fines del año 2021 en un lugar distinto a la Municipalidad de Temuco", explicó la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Nelly Marabolí.

El ente persecutor abrió esta indagatoria luego de recibir una acusación contra el jefe comunal el 23 de noviembre, ocasión en que se configuraba un posible delito de abuso sexual.

"No tengo información ni he sido notificado de algún delito de connotación sexual. La ciudad me conoce, los funcionarios del municipio me conocen, en mi trayectoria no he cometido nunca un delito de ese tipo", comentó por su parte el alcalde Neira, a través de su equipo de Comunicaciones.

El alcalde de Temuco está actualmente con licencia médica.

La denunciante sería una funcionaria municipal y comunicó los hechos a la unidad de equidad de género del municipio, a la que solicitó asistencia legal, luego de confirmar que el denunciado era su superior jerárquico.

(Imagen: @municipiotemuco)

