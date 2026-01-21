Fiscalía realiza pericias en punto de inicio de incendio forestal que afectó a Quillón y a Bulnes y que dejó a un fallecido

El fiscal preferente para la investigación de incendios forestales en Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, se constituyó en el sector El Culbén, en Quillón, donde la Policía de Investigaciones (PDI) identificó el punto de origen del incendio forestal que arrasó con 1.500 hectáreas en esa comuna y en el sector Libuy, en Bulnes, donde falleció un hombre de 63 años.

Según los antecedentes de Fiscalía, se descarta intencionalidad en este siniestro y que la hipótesis apunta a la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico, lo que generó la caída de cables al suelo y chispas que iniciaron el fuego.

En el lugar, el persecutor trabajó con el equipo de Fuerza de Tarea de la PDI Ñuble dedicado a la investigación de estos siniestros forestales y con peritos de diversas especialidades, entre ellos una perito ecóloga del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI de Concepción.

Canahuate explicó que se reunieron “para analizar las características del árbol y el estado en que éste se encontraba, lo que va a complementar el resto de pericias que ya se hicieron en el lugar, que son las pericias fotográficas y planimétricas, entre otras”.

“Además está el helicóptero de la PDI fotografiando y filmando la geometría de este incendio, lo que nos va a entregar información fundamental para corroborar la tesis que tenemos”, añadió el fiscal.

PURANOTICIA