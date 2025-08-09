Fiscalía presentó "antecedentes contundentes" para desafuero de gobernador de Atacama acusado de abuso sexual

La Fiscalía de Atacama presentó ante la Corte de Apelaciones de Copiapó los antecedentes que maneja para solicitar el desafuero del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas (Ind. PS), imputado por el abuso sexual de una funcionaria.

En representación del Ministerio Público concurrió la fiscal de la Unidad de Causas Complejas, Paz Escobar, junto al coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, Juan Fernández. En la audiencia, la fiscal dio a conocer los medios de prueba que sustentaron la solicitud de desafuero.

“En opinión del Ministerio Público los antecedentes sustentan en forma contundente la solicitud de desafuero del gobernador regional. Está petición tiene por objeto levantar el privilegio que la Constitución concede a algunas autoridades, entre ellas el imputado, que en definitiva condiciona la posibilidad de solicitar medidas cautelares en su contra al cumplimiento de ciertos requisitos y estándar que, en nuestra opinión se han satisfecho", expresó.

"Aclaramos que este no es un juicio de culpabilidad, ni es asimilable a una acusación en contra de la persona investigada, sino el cumplimento y la obtención de la autorización de la Corte de Apelaciones para continuar con el proceso, que no está aún zanjado”, añadió la fiscal.

A la salida de la audiencia, la que se extendió por cerca de dos horas, la directora regional del Sernameg Atacama, Camila Tapia, indicó que "estamos muy tranquilas con el trabajo realizado por el área legal del Sernameg, que ha representado a la denunciante durante este proceso".

"Como Servicio, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso a la justicia para todas las mujeres y confiamos en que este procedimiento avanzará con la seriedad y responsabilidad que corresponde. Nuestro rol es acompañar, proteger y garantizar que ninguna mujer esté sola frente a hechos de violencia y lo continuaremos haciendo con la denunciante", agregó.

El trabajo investigativo de la Fiscalía, junto a la Brisex de la PDI, se extiende desde marzo de este año luego de recibir la denuncia por parte de la víctima, comenzando en ese momento la recolección de evidencia y el apoyo y contención a la afectada por parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional.

Finalmente, la fiscal Paz Escobar explicó que, una vez argumentados los antecedentes ante el máximo tribunal de la región, los intervinientes quedaron a la espera de la resolución de los ministros que, confía, acogerán la solicitud realizada por la Fiscalía respecto del desafuero del imputado.

