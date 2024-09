Fiscalía investiga posible nexo entre el core Manuel Murillo y banda criminal de sus sobrinos: robaban autos y traficaban drogas

Una investigación desarrollada por la Fiscalía a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Valparaíso tiene en el ojo del huracán al consejero regional (core) Manuel Murillo Calderón, pues se detectaron posibles vínculos con una agrupación criminal dedicada al robo y posterior venta de automóviles para intercambiarlos por droga, la cual está conformada por tres de sus sobrinos.

El origen de esta indagatoria está en el recordado baleo que tuvo lugar en noviembre de 2022 en una plaza de La Florida, donde sujetos aún prófugos asesinaron a balazos a cuatro personas que se encontraban en dicho espacio público. Fue en este contexto donde las diligencias llevaron a las policías a un domicilio en la población Joaquín Edwards Bello, en el cerro Playa Ancha, donde encontraron automóviles robados. Esto, a su vez, abrió una investigación paralela a la de La Florida.

En específico, esta organización criminal –correspondiente a un clan familiar– operaba como red de apoyo de sujetos con antecedentes delictuales como homicidios, según informó a un reportaje de T13 el fiscal ECOH de Valparaíso, Sergio Moya.

"Se pudo detectar que este clan familiar se dedicaba, entre otras actividades, a la compra de vehículos robados, camionetas tipo SUV, las que intercambiaban por droga en la Región Metropolitana o en el norte del país, adquiriendo droga y procediendo a su venta al menudeo", indicó el persecutor porteño.

En específico, se trata de tres personas: Millaray, Dennis y Camila Murillo, quienes ya fueron condenados por los delitos de receptación de automóviles y tráficos de drogas. Estos tres hermanos prestaban apoyo y ocultaban a los presuntos líderes del grupo que hace dos años perpetró el mortal ataque armado en La Florida.

En ese sentido, se estableció que la banda delictual oriunda del cerro Playa Ancha robaba automóviles a familia del norte de la región de Valparaíso, ingresando a sus domicilios para sustraer las llaves de las camionetas, con las que luego huían. Las máquinas fueron encontradas en una propiedad de la familia Murillo. Así fue como se estableció que robaban estas SUV para luego intercambiarlas por drogas.

"Vendíamos droga. Reconozco que vendía, pero era un trato aparte. Yo trabajaba con A.A., que era mi proveedor de droga, quien cambiaba estos vehículos en el norte", indicó Camila durante el juicio oral, y según consignó el reportaje de T13.

Fue justamente en esta instancia judicial donde se entregaron los primeros indicios de que la causa penal tendría una arista desde la arena política, pues fue la misma Camila Murillo quien le dijo a un individuo en una llamada telefónica que "puedo presentarte a mi tío y yo estoy haciendo el trato con él". De esta manera, Fiscalía está investigando si la persona mencionada en el audio es justamente el core del PPD.

"Producto de lo relatado en el juicio, tanto por una de las acusadas como por el contenido de su teléfono y del análisis policial realizado en su teléfono, indicios que aparecen están siendo analizados en el contexto de nuestra base de datos para determinar si corresponde una apertura de causa penal y persecución particular, si hay más antecedentes de esta persona", sostuvo el fiscal Moya.

Parte del contenido de los teléfonos celulares incautados a los familiares delincuentes de la autoridad regional dan cuenta de una gran cantidad de drogas, a las que accedían mediante la venta de los automóviles robados previamente. También se hallaron pistolas y revólveres, además de detalles de las ventas de drogas y de autos.

Luego de aparentemente ser vinculado en el audio revelado en el juicio oral, el core Manuel Murllo, militante del Partido por la Democracia (PPD), comunicó al reportaje de T13 que "aunque todos conocen mis orígenes, desafortunadamente he perdido contacto con algunos de ellos y sus familias a lo largo de los años. Este es el caso de mi sobrina y su familia, con quienes no he tenido comunicación desde hace mucho tiempo. No he tenido conocimiento de la mención que se hace en el juicio ni he recibido información adicional al respecto".

