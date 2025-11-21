Fiscalía investiga eventuales incumplimientos de Conaf y empresas privadas por muerte de turistas en Torres del Paine

El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, confirmó que la muerte de cinco turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine se debió a hipotermia.

Tras el hallazgo, todas las personas que permanecían en el circuito “O” fueron evacuadas la tarde-noche del jueves por equipos de Conaf, Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea.

En entrevista con radio ADN, el persecutor detalló que “ayer jueves, en la tarde-noche, se completó la evacuación de todas las personas que estaban en ese lugar, en el sector de Los Perros”.

El retiro de los cuerpos tomó tres días debido a las condiciones geográficas y meteorológicas. “Por eso hay que destacar la labor de la FACH, del Ejército y de Carabineros, que lograron rescatar los cuerpos y bajar a todos los excursionistas”, agregó.

Con los rescates finalizados, la Fiscalía inició la segunda etapa de la investigación: “Eso nos permitió, desde ayer, entrar en una segunda etapa de la investigación: reconstruir qué pasó realmente aquel lunes 17 de noviembre”.

Crisosto indicó que no descartan ninguna hipótesis: “Investigamos todas, incluido el eventual incumplimiento de un deber de cuidado, ya sea por parte de algún funcionario público o de una empresa privada”. Recordó que el parque es administrado por el Estado y operado por concesionarias.

El fiscal precisó que el circuito “O” es uno de los más exigentes, con 93 kilómetros y entre ocho y diez días de recorrido. “El tramo entre Los Perros y el paso John Garner es uno de los más sensibles y peligrosos. A mayor riesgo, mayores estándares de cuidado”.

Sobre la ausencia de guardaparques, señaló: “Según la información recabada y declaraciones como la del señor Mauricio Ruiz, director regional de Conaf en Magallanes, efectivamente ese día no había guardaparques en el lugar”.

Entre las diligencias se ordenó una pericia sobre la vestimenta de las víctimas. “Necesitamos certezas para otorgar claridad a las familias y evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

El SML confirmó que todos murieron por hipotermia y solo la identidad de la turista británica está verificada. “En una jornada maratónica, el SML realizó los cinco peritajes y determinó que todos murieron por hipotermia”.

La Fiscalía también investiga si las muertes pudieron haberse evitado: “Precisamente investigamos los protocolos de la Conaf, reglamentos y contratos de concesionarias para determinar si hubo incumplimiento de deberes de cuidado. Además, se toman declaraciones a sobrevivientes y se resguarda evidencia”.

Respecto a la entrega de cuerpos, Crisosto explicó: “En el caso de la ciudadana británica, ya estamos en condiciones de entregar el cuerpo a sus familiares o a quien ellos mandaten”.

(Imagen: Getty Images)

