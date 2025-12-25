Fiscalía inició investigación por incendio en comuna de Maule

La Fiscalía Regional del Maule inició una investigación por el incendio forestal en la comuna de Maule que, hasta el momento, ha dejado más de 1.160 hectáreas de vegetación arrasadas y algunas viviendas afectadas.

Según informó esta mañana la fiscalía, se instruyó a la PDI que investigue si el siniestro tuvo origen natural o intencional. Los antecedentes recopilados durante la tarde del miércoles apuntan a que habría sido provocado.

El principal foco en la comuna es el incendio forestal Cerro Maule, el más extenso de los tres, el que afecta una superficie preliminar de 1.127 hectáreas. Se encuentra en pleno combate y en el lugar están desplegados bomberos y personal de Conaf.

En tanto, el segundo foco es el incendio forestal Chacarillas 2, que afecta una superficie preliminar de 35 hectáreas. El incendio está controlado y se han desplegado Conaf y bomberos con maquinaria pesada, aeronaves y aljibes.

Senapred declaró la alerta roja comunal y ayer en la tarde se realizaron evacuaciones en diversos sectores poblados, tras enviarse alertas por mensajería.

