Fiscalía formalizó a adolescente por porte de arma cortante en recinto educativo en Ovalle

La Fiscalía de Ovalle formalizó en la investigación a un adolescente por el porte de un arma cortante al interior del colegio San Viator.

Los hechos conocidos por el Juzgado de Garantía ocurrieron durante el lunes, ocasión en que el menor de edad fue detenido y este martes se controló dicha acción, ajustándose a derecho.

La fiscala adjunta de Ovalle, Rocío Valdivia Delgado, formalizó los hechos en los siguientes términos. "El día 13 de abril cerca de las 09:30 horas, al interior de su colegio, el adolescente portó entre sus vestimentas un arma cortante o punzante consistente en una cortapluma negra, de 6,5 centímetros y empuñadura de 9,5 cm, sin contar con justificación razonable para ello”, aseguró.

Y agregó que “detectada esta situación por personal del establecimiento educacional, el imputado fue derivado a orientación, instancia en la que hizo entrega del arma, siendo posteriormente detenido por Carabineros a las 11:50".

El adolescente tiene irreprochable conducta anterior y el Juzgado fijó la fecha para una audiencia de salida alternativa. El plazo de investigación quedó fijado en 30 días.

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