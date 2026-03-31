Fiscalía define situación de adolescente detenido con arma de fuego en colegio de Curicó

Un adolescente de 15 años, que cursa el primer año de enseñanza media, permanece bajo custodia policial tras ser sorprendido portando un armamento en las inmediaciones del colegio Polivalente Japón, en Curicó.

El incidente, ocurrido en la calle Fresias, se desencadenó cuando un trabajador del recinto educacional detectó al joven en el exterior del establecimiento y procedió a su retención hasta la llegada de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Curicó, el funcionario identificó que el joven se encontraba "sin intenciones de ingresar a clases, quien manifestó padecer problemas personales, procediendo inmediatamente a contenerlo. En ese momento, se percata de que el alumno contaba con un elemento con rasgos de arma de fuego". Antes de ser entregado a la fuerza policial, el menor traspasó el objeto a su madre, quien se encontraba en el lugar.

Tras la inspección técnica, se confirmó que el arma de fuego contaba con tres municiones en su recámara. No obstante, dado que el alumno no realizó amedrentamientos ni amenazas contra terceras personas, el Ministerio Público evalúa imputarle el delito de porte ilegal de arma de fuego. Actualmente, el dispositivo está siendo sometido a diversos peritajes para determinar su origen y estado.

Respecto al procedimiento de emergencia, el DAEM detalló en un comunicado oficial que, "acto seguido, se comunica con la familia y se da cuenta de la situación a Carabineros, quienes arribaron en breves momentos, logrando controlar la situación". La entidad municipal enfatizó que las actividades académicas "no afectaron el funcionamiento del servicio educativo, desarrollándose las clases con total normalidad".

Finalmente, el organismo recalcó la seguridad del entorno escolar y la integridad de la comunidad: "Es importante señalar que esta situación se desarrolló fuera del establecimiento, descartándose amenazas a terceros, por lo que se ratifica que no se puso en riesgo la integridad de los estudiantes, profesorado y asistentes de la educación, ni se afectó el normal funcionamiento del servicio educativo". La Fiscalía de Curicó deberá resolver durante la presente jornada el destino legal del estudiante detenido.

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