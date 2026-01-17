Fiscalía de Tarapacá desarticula el crimen organizado y detiene a más de 170 líderes mafiosos

La Fiscalía Regional de Tarapacá informó la detención de más de 170 imputados líderes de organizaciones criminales, incluidos integrantes del Tren de Aragua, como parte de una estrategia sostenida de persecución al crimen organizado, según se dio a conocer en la cuenta pública 2025 encabezada por la fiscal regional Trinidad Steinert, realizada en el teatro de la ex oficina salitrera Humberstone.

Durante su exposición, la autoridad detalló que los operativos desarrollados durante el año permitieron la incautación de más de 4,5 toneladas de droga, además de armas de fuego, explosivos, granadas, más de 60 vehículos y cerca de 350 millones de pesos en dinero en efectivo, debilitando significativamente la estructura financiera y operativa de estas organizaciones delictuales.

Uno de los hitos más relevantes fue la persecución del crimen transnacional, logrando múltiples condenas contra la primera célula del Tren de Aragua asentada en Chile, organización responsable de introducir altos niveles de violencia y nuevas dinámicas criminales en el país.

La fiscal Steinert subrayó que las condenas obtenidas superan en conjunto los 300 años de privación de libertad, incluyendo presidio perpetuo para sus principales cabecillas, señalando que esto representa una señal clara e inequívoca de que en la región de Tarapacá el crimen organizado se investiga, se desarticula y se sanciona con el máximo rigor de la ley.

Asimismo, la fiscal regional destacó el trabajo realizado para detectar y neutralizar redes de corrupción en instituciones públicas, incluyendo narcotráfico al interior de determinadas áreas de las Fuerzas Armadas y de Orden, enfatizando que estas investigaciones continuarán. En paralelo, valoró el trabajo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que permitió reducir los homicidios de 28 en 2024 a 16 en 2025, logrando además esclarecer el 80% de los casos.

