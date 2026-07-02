Fiscalía de Aysén abre nueva investigación contra el senador Calisto por presunto soborno al exfiscal Palma

La Fiscalía Regional de Aysén inició una nueva investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto por presuntos sobornos al exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien se encuentra imputado por el caso Audio.

La entidad a conocer que "tal como se mencionó en el marco de una audiencia pública desarrollada el martes recién pasado en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por un caso de fraude al Fisco, inició de oficio una investigación penal en base a los posibles hechos de corrupción que han sido conocidos a raíz de diligencias investigativas".

"Los hechos que actualmente se investigan en una nueva causa corresponden al supuesto pago de dinero a un entonces funcionario público a cambio de eventuales gestiones o decisiones procesales", indicaron.

Asimismo, señalaron que "en esta nueva causa se decretaron diligencias a fin de investigar estos hechos, que revisten especial gravedad. Dicha indagatoria aún tiene el carácter de desformalizada".

Según consignó Emol, el exfiscal Palma habría recibido $14 millones para poner fin a dos investigaciones contra el senador Calisto.

El abogado defensor del legislador, César Ramos, dijo que "teníamos conocimiento de la separación, pero hasta la fecha no hemos podido hacernos parte de esa investigación, pues la fiscalía la tiene bajo reserva".

"El imputado que realiza todas estas aseveraciones falsas obtiene un acuerdo con la fiscalía para salir de prisión preventiva (...) lo mínimo que se puede exigir es que se permita a la defensa pedir diligencias orientada a refutar estos dichos. Y eso es lo que las decisiones de la fiscalía están impidiendo a esta defensa", subrayó.

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