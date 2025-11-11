Fiscalía de Atacama calificó de "graves" e "infundadas" las acusaciones de la diputada Cicardini sobre presunta red de corrupción

Las acusaciones de la diputada Daniela Cicardini (PS) y su padre, el alcalde Maglio Cicardini (IND), sobre una presunta red de corrupción en la Fiscalía de Atacama vinculada al abogado Luis Hermosilla, generaron una contundente respuesta institucional.

En un comunicado, la Fiscalía rechazó “categóricamente las graves e infundadas imputaciones”, calificándolas de “mendaces y carentes de todo fundamento”, y precisó que “no existe registro alguno… sobre denuncia o procedimiento investigativo penal que respalde las declaraciones”.

El organismo lamentó el daño causado a su honra institucional y a la de sus funcionarios, y aclaró que las investigaciones sobre el municipio de Copiapó se iniciaron por informes de la Contraloría y denuncias de terceros, bajo la Unidad de Casos Complejos.

La controversia se originó en el Senado durante la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, quien admitió “contactos informales” con la senadora Yasna Provoste (DC). El diputado Daniel Manouchehri (PS), pareja de Cicardini, la emplazó públicamente, lo que provocó una réplica de Provoste, acusándolo de actuar con “fines electorales”.

En respuesta, Cicardini publicó un video denunciando una “campaña sucia” y afirmando que “nosotros hemos enfrentado la red del caso Hermosilla. Reportajes han revelado los vínculos de la senadora Provoste con figuras de esa red de poder y de favores, como el juez Ulloa o su asesor Aldo Cornejo, mencionado en las escuchas telefónicas".

Agregó que "fue precisamente la denuncia que presenté en la que permitió abrir investigaciones sobre las influencias de esa red en la Fiscalía de Copiapó. Esta red sabe que el apoyo ciudadano está con nosotros. Por eso activaron las operaciones más oscuras para intentar salvar a una de las víctimas. Y generan la sensación mediática para intentar desprestigiarnos".

El alcalde Cicardini reforzó esa línea, asegurando que “Antonio Ulloa tejió una red de influencias… que incluso alcanzaba hasta la propia fiscalía regional”, y acusó que las actuales investigaciones contra el municipio responden a “venganza” por la postura de su hija.

La Fiscalía concluyó reafirmando “su compromiso con la probidad y transparencia… y el estricto cumplimiento de los principios de legalidad y objetividad”, ejecutando sus funciones “con absoluta prescindencia de consideraciones de orden político”.

